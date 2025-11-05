İzmir Cumhuriyet Başsavcısı 2025 İçin Kapsamlı Adımlar Attıklarını Açıkladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 2025 yılında adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması ve kamu düzeninin güçlendirilmesi için kapsamlı adımlar atıldığını söyledi. Yeldan, terörle mücadelede operasyonel sıçrama yaşandığını, çevre ve hayvan haklarına ilişkin yeni büroların etkin şekilde çalıştığını vurguladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 2025 yılı boyunca adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve kararlı adımlar attıklarını söyledi. İzmir Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başsavcı Yeldan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hedeflerinin suçla mücadelenin her alanında etkinliği artırmak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmek olduğunu belirten Yeldan, adalet hizmetlerinin mesai saatleri dışında da aksamadan sürdüğünü ifade etti.

Mesai saatleri dışında 9 cumhuriyet savcısının nöbetçi olarak görev yaptığını aktaran Yeldan, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışmalarda 1 Ocak-15 Ekim 2025 tarihleri arasında açılan 11 bin 504 soruşturmanın 8 bin 801'inin sonuçlandırıldığını, 627 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Terörle mücadelede 2024 yılına göre operasyonel bir sıçrama yaşandığını vurgulayan Yeldan, gözaltı sayısının 581'den bin 666'ya, adliyeye sevk edilen şüpheli sayısının 570'ten bin 193'e, tutuklanan kişi sayısının ise 170'ten 518'e yükseldiğini kaydetti.

Yeldan, ilk defa kurulan Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Bürosu tarafından açılan bin 314 dosyadan 986'sının sonuçlandırıldığını belirterek şunları söyledi: "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2025 yılı boyunca adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve kararlı adımlar atılmıştır. Yeni uygulamalarla soruşturma süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanmış, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar güçlendirilmiş, suçla mücadelede tavizsiz bir strateji izlenmiştir. Amacımız yalnızca suçluların cezalandırılması değil, suçun önlenmesi, mağdurun korunması ve toplumun adalete olan inancının pekişmesidir." - İZMİR