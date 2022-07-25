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İzmir Büyükşehir, Su Topunda Şampiyon

ANKA - Yerel
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İzmir Büyükşehir, Su Topunda Şampiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Su Topu Takımı, Galatasaray'ı yenerek Su Topu 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu şampiyonluk İzmir’in kadınlarına çok yakıştı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Su Topu Takımı, Galatasaray'ı yenerek Su Topu 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu şampiyonluk İzmir'in kadınlarına çok yakıştı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Su Topu Takımı, 24 Temmuz'da İstanbul'da Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla şampiyon kadınları kutladı. Tunç Soyer şu paylaşımı yaptı:

"Bu şampiyonluk İzmir'in kadınlarına çok yakıştı. Su Topu 1. Ligi'nde Galatasaray'ı yenerek Türkiye Şampiyonu  olan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizlere büyük gurur ve heyecan yaşattınız. Başarılarınız daim olsun."

GALATASARAY İKİNCİ, ODTÜ ÜÇÜNCÜ OLDU

İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda altı takımın katıldığı Büyük Kadınlar Su Topu 1. Lig maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, final maçında son şampiyon Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçta ilk periyodu 3-1 skorla önde tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Su Topu takımı, devreyi de 7-3 üstünlükle noktaladı. Üçüncü periyotta da 8-4'lük skorla üstünlüğünü sürdüren ekip, karşılaşmadan 10-7 galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. Maçta Kübra Kuş 5, Selina Çolak 4, Hanzade Dabbağ 1 gol kaydetti.

Galatasaray'ın ikinci olduğu şampiyonada Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sezonu üçüncü sırada bitirdi.

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Galatasaray İzmir Yerel Haberler

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