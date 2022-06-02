İzmir Büyükşehir'den "Kadın Liderler" Adımı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın çalışanlarına yönelik başlatılan Personel Geliştirme Projesi (PERGEL) kapsamında "Nasıl Bir Belediye İstiyoruz?" temalı çalıştay düzenledi. Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, PERGEL'in en büyük iddiasının, geleceğin kadın liderlerini yetiştirmek olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanlarına yönelik başlattığı PERGEL projesi kapsamında, "Nasıl Bir Belediye İstiyoruz?" temalı çalıştay düzenlendi. Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde yapılan çalıştaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da katıldı.

"PERGEL DEĞİŞTİRİR"

PERGEL'in çalışmalarını anlatan videonun izlenmesinin ardından konuşan Mustafa Özuslu, "Kurumları var eden insandır. PERGEL, değiştirir, öneri sunar. İtiraz eder, isyan eder. Bunu da değişim için yapar. O zaman itiraz edeceğiz, isyan edeceğiz. Siz kendi gücünüzü ortaya koymazsanız, kimse sizin gücünüzün farkına varmaz. Bu salon çok büyük bir güçtür. Bu çalışma çok önemli, siz çok önemlisiniz. Hepinizin bu kuruma çok şey kattığını biliyorum. PERGEL'in en büyük iddiası, geleceğin kadın liderlerini yetiştirmektir. Bunu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden başlayarak yapacağız" diye konuştu.

"DEĞİŞİM VE GELİŞİM PROJESİ"

PERGEL Projesi Koordinatörü ve Eğitmeni Nilüfer Akyüz de kadınların bir araya geldiğinde farklı bir sinerji ile çok farklı ve güzel şeyler ürettiklerini söyledi. PERGEL'in aslında bir değişim ve gelişim projesi olduğunu ifade eden Akyüz, "Kadınların projeye dahil olması ile güzel şeyler elde ediyoruz. Kurum içerisinde yapılan her değişim ve gerçekleştirilen her gelişim, dışarıya da yansıyor. O nedenle değişik bir teknikle sorunlarımızı, hedeflerimizi ve hayallerimizi konuşacağız" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan kadın personel fikirlerini ve önerilerini paylaştı.

ANKA / Yerel