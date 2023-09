İzmir Büyükşehir'den  "Dünya Barış Günü'nde Eylem ile El Ele" Konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, " Dünya Barış Günü'nde Eylem ile El Ele" adlı konser düzenledi. Ataol Behramoğlu'ndan Orhan Aydın'a, Levent Üzümcü'den Gülcan Altan'a birçok tanınmış ismin sahne aldığı gecede barış ezgileri seslendirildi. Bu yıl iklim krizi, afetler ve dayanışmaya dikkat çekilen gecede konuşan Başkan Tunç Soyer, "Doğa yoksa barış da yok" dedi. Bu yılki etkinlik, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'a ithaf edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Türkiye'nin önemli sanatçılarını barış konserinde bir araya getirdi. Bu yılki etkinlik, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'a ithaf edilerek "Dünya Barış Günü'nde Eylem ile El Ele" adıyla düzenlendi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ataol Behramoğlu, Hasan Yükselir, Gülcan Altan, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan, Haluk Çetin, Murat Güner ve Orhan Aydın'ın yanı sıra çok sayıda sanatçı katıldı.

BARIŞ ŞİİRİYLE BAŞLADI

Bu yılki organizasyonda tüm dünyayı etkisi altına alan iklim krizi ve iklim krizine bağlı deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerdeki dayanışma kültürüne dikkat çekildi. Gecenin sunuculuğunu tiyatro sanatçıları Orhan Aydın ve Levent Üzümcü yaptı. Aydın ve Üzümcü geceyi, Ataol Behramoğlu'nun çevirisini yaptığı Yunan şair Yannis Ritsos'un "Barış" adlı şiirini seslendirerek açtı.

"BARIŞI VE UYUMU ÇOĞALTMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, "Barış bizim yaşam kaynağımız. Güneş gibi, su gibi, nefes gibi bizi yaşama bağlayan, uyum kaynağımız. Sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada adaletsizlik yaşamın her alanında büyüyor. Bunların başında da doğayla olan ilişkimiz geliyor. İnsanı merkeze koyarak, etrafındaki her şeyi ekonomik değere dönüştürmeye çalışan, dolayısıyla tahrip eden bu yıkım düzeniyle artık yüzleştik. Ekoloji yoksa ekonomi de yok. Doğa yoksa barış da yok. İzmir'le ilgili her eylemimizde özü barış olan bir kavramdan yola çıkıyoruz; uyum. Çünkü uyum insanın bir başkasında yaşama kabiliyetidir. Uyum yoksa savaş olur, uyum varsa, hayat. Bugün her zamankinden daha fazla, birbirimizle kucaklaşmaya, barışı ve uyumu çoğaltmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BARIŞIN SESİNİ DAHA DA ÇOĞALTACAĞIZ"

Başkan Soyer konuşmasının son bölümünde, "Bugün aramızda olmayan ama kalbimizde olan birileri daha var. Nazım Hikmet ve sevgili dostu Yannis Ritsos da burada. Çok kıymetli Orhan Aydın'ın, 6 Şubat depremlerinde kaybettiği sevgili kızı Eylem burada. Hep birlikteyiz ve hep birlikte güçlüyüz. Barışın sesini daha da çoğaltacağız" dedi.

"1 EYLÜL, EYLEM'İN DOĞUM GÜNÜ OLACAK"

Açılışın ardından Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin sahneye çıktı. Behramoğlu, Nazım Hikmet, Yannis Ritsos gibi usta şairlerin dizelerini seslendirirken Çetin ise usta şairlerin şiirlerinden bestelenen şarkıları söyledi. Behramoğlu'nun ardından depremde hayatını kaybeden Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'ın videoları yayımlandı. Duygulu anların yaşandığı gecede Aydın, "1 Eylül artık Eylem'in doğum günü olacak" dedi. Gece, piyanist Dengin Ceyhan, Gülcan Altan ve Murat Güner'in performanslarıyla devam etti. Sahneye son olarak Hasan Yükselir ve Senfoni Orkestrası çıkarak Türk Halk Müziği ezgilerini seslendirdi.

Gecenin sonunda Başkan Soyer sanatçılara zeytin fidanı verdi.