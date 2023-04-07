İzmir Büyükşehir'de bir iş bırakma kararı daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında devam eden ve 7 bin kamu personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine, 1 saatlik iş bırakma kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında devam eden ve 7 bin kamu personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine, 1 saatlik iş bırakma kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TÜM BEL-SEN İzmir 1 No'lu Şubesi arasında devam eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, itfaiye, mezarlıklar ve İZSU'da görev alan yaklaşık 7 bin kamu personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmesinde, aylık 6 bin 400 liralık sosyal denge tazminatının 6 bin 500'e çıkarılması yılda 6 defa ödenecek olan ikramiyenin 2 bin 100 liradan 2 bin 200 liraya çıkarılması önerildi. Ancak teklifler sendika tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine 1 saatlik iş bırakma kararı alındı. Çalışanlar, saat 16.30'da kartlarını basarak çıkış yapacak. Toplu iş sözleşmesi taslağına göre 4 bin 560 TL olan sosyal denge tazminatının 8 bin 500 TL'ye çıkarılması, yılda 5 defa ödenen bin 500 TL'lik ikramiyenin sayısının 6'ya, tutarının ise 3 bin TL'ye yükseltilmesi de talep edilmişti.

Sendika yetkilileri şu açıklamayı yaptı: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendikamız TÜM BEL-SEN 1 No'lu Şube arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin beşincisini bu gün gerçekleştirdik. Daha önce yaptığımız görüşmelerde uzlaşamadığımız koku pirimi, tahsildar ve veznedarlar için kasa tazminatı, şoför kadrosunda çalışanlara kaza risk primi, itfaiye, zabıta ve sağlık hizmetleri gören birimlerde çalışan emekçilere teşvik pirimi gibi taleplerimiz reddedilmiştir. Sosyal denge tazminatı için 8 bin 500 olan talebimize karşı 6 bin 500 TL ve her biri 3 bin TL olan altı ikramiye talebimize 2 bin 100 TL önerilmiştir. Belediye yönetiminin sadaka mahiyetindeki bu önerilerini reddettiğimizi, taleplerimiz kabul edilene kadar direneceğimizi belirtmek isteriz. İlk uyarımızı bu gün 1 saat iş bırakarak yapacağız. Saat 17.30'da paydos etmemiz gerekirken saat 16.30'da iş bırakarak kartlarımıza basıp çıkacağız." - İZMİR