Üye Girişi
Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yılın En Uzun Gecesinde Geleneksel Koşuyu Düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta bir kez daha geleneksel gece koşusu düzenledi. Binlerce İzmirli, Konak Vapur İskelesi'nden başlayarak 6.5 kilometrelik parkuru tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta bir kez daha geleneksel gece koşusu düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yılın en uzun gecesinde düzenlediği "En Uzun Koşu" İzmirliler tarafından bir kez daha ilgiyle karşılandı. Konak Saat Kulesi önüne gelerek ısınan binlerce İzmirli 21 Aralık saat 21.12'de işaret fişeğiyle beraber koşuya Konak Vapur İskelesi'nden başladı. Koşunun startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Odaman ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor ve Şube Müdürü Bahadır Eroğlu yaptı.

Parkur boyunca renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 6 buçuk kilometrelik etabı Marina İzmir'de tamamlayan katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi. Koşu ve bisiklet sürüşüne katılanlar ışıklı süsler ve fenerler eşliğinde geceyi renklendirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Aralık Spor İzmir Etkinlik Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title