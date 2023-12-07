İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), İzmir'de yapılacak sürdürülebilir kentsel gelişim yatırımları için ortak çalışma başlattı. AFD heyeti, İzmir Körfezi'nin temizliği ve yeşil kentsel dönüşüm projelerini masaya yatırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Kalkınma Ajansı, sürdürülebilir kentsel gelişim için çalışmalara başladı

İzmir'de sürdürülebilir kentsel gelişim alanında yapılacak yatırımlar için ortak çalışma başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ön fizibilite raporu için bir araya geldi. AFD heyetinin Başkan Tunç Soyer'e yaptığı sunumda İzmir Körfezi'nin temizliği ve yeşil kentsel dönüşüm projeleri masaya yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in gelecek yüzyılını teminat altına alacak sürdürülebilir projelere finansman sağlamak için Paris'te yaptığı girişimler kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile çalışmalara hız kazandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AFD arasında imzalanan protokol kapsamında çalışmalarını yürüten AFD heyeti, hazırladıkları fizibilite raporu öncesi Başkan Tunç Soyer'e sunum yaptı.

Egemenlik Evi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, Başkan Danışmanı Onur Eryüce, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Övünç Özgen, AFD Heyeti Takım Lideri ve Kentsel Gelişim Proje Uzmanı Aurélie Ghueldre, Kentsel Gelişim, Planlama ve İskan Dairesi Başkan Yardımcısı Hervé Dubreuil, Su ve Sanitasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Frédéric Maurel, Uzman, Su ve Sanitasyon Dairesi Camille Provost, Kıdemli Proje Yöneticisi, Belediye ve Sosyal Altyapı Sektörü Melis Aydemir, AFD Danışmanları Stéphane Milhaud, Batuhan Akkaya katıldı.

"ÇOK İYİ İŞLERİN ORTAYA ÇIKACAĞINDAN EMİNİM"

Toplantıda AFD ekibinin sunumunu dinleyen Başkan Soyer, "Bu projeler İzmir'in geleceğini teminat altına alan projeler. Sizin gibi çok iyi bir ekiple çalışmak bizim için çok kıymetli. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFD ekibinin çok iyi işleri ortaya çıkaracağından eminim" dedi.

KÖRFEZ TEMİZLİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

AFD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ön fizibilite çalışmasının iki temel ayağı bulunuyor. İlk bölümde, İzmir'in Körfez Temizliği projesini de kapsayan "İyileştirilmiş Kentsel Çevre Projeleri" başlığı altında İZSU ile yürütülecek projelere yer verildi. Başlığın içinde yeni atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, inşası ve biyolojik çeşitliliğin korunması, yağmur suyu atık su ayrıştırma projeleri, Çilazmak dalyanının restorasyonu ve canlandırılması ile katı atık yönetimi yer alıyor.

Projenin ikinci ayağında ise "Yeşil ve Dayanıklı Kentsel Dönüşüm" başlığı altında İzmir'in güvencesiz mahallelerinin kentsel dönüşümü, kentsel yeniden yapılanma yaklaşımı, yerinde kentsel iyileştirme ve yoğunlaştırma, mavi/yeşil koridorların ve kamusal alanların geliştirilmesi konuları bulunuyor.