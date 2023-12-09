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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sığınacak Yeri Olmayanlara Barınma Hizmeti Sunuyor

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Soğuk havaların etkili olmaya başlamasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi sığınacak yeri olmayanlar için gereken tedbirleri aldı. Gelen başvurular doğrultusunda ihtiyaç duyanlar Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'ne geçici olarak yerleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir'de kimse yalnız değil' vizyonuna katkı veren kurumlardan biri olan Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi, kış aylarında da ihtiyaç sahibi yurttaşlara barınma hizmeti veriyor.

Soğuk havaların etkili olmaya başlamasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi sığınacak yeri olmayanlar için gereken tedbirleri aldı. Gelen başvurular doğrultusunda ihtiyaç duyanlar Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'ne geçici olarak yerleştiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir'de kimse yalnız değil" vizyonuna katkı veren kurumlardan biri olan Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi, kış aylarında da ihtiyaç sahibi yurttaşlara barınma hizmeti veriyor. Sokakta yaşamak zorunda kalan erkek yurttaşların barınabildiği konuk evinde kalanlara sağlık kontrolleri yapılıyor, yeni kıyafetler veriliyor ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Hasta olan kimsesiz konuklar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi ediliyor. 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahipleri ise Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde güvenceye alınıyor. İzmirliler, kimsesiz yurttaşları bildirmek için ALO 153'ü (HİM) arayabiliyor.

GÜVENLİ, KALİTELİ, ONURLU YAŞAM

Kentte yaşayan herkesin temel insan haklarına ulaşması için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'nde aynı anda 60 kişi konaklayabiliyor. Konuk Evi'nin yetersiz kalması durumunda, ihtiyaç sahibi yurttaşlar Basmane bölgesindeki otellerde de ağırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana, Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'nde ve ihtiyaç durumunda Basmane bölgesindeki otellerde 3 bin 729 yurttaşa barınma hizmeti sağladı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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