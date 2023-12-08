İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İkinci Sahnesini Açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), bu sezon içinde Tarihi Elhamra Sahnesi'nde de tiyatroseverlerle buluşmaya başlayacak. İzBBŞT, ikinci sahnesini 15 Aralık'ta "Bir Felaket Kutlaması-Tavşan Tavşanoğlu" oyunuyla açacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'i kültür sanat başkenti haline getirme vizyonuyla kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ikinci sahnesine kavuşuyor. Kurucu Genel Sanat Yönetmenliğini Yücel Erten'in yaptığı Şehir Tiyatroları, 15 Aralık itibarıyla tarihi Elhamra Sahnesi'nde de perde açacak. Tarihi Elhamra'nın açılışını "Bir Felaket Kutlaması-Tavşan Tavşanoğlu" oyunuyla yapmaya hazırlanan İzmir Şehir Tiyatroları, sahneyi Devlet Opera ve Balesi ile ortak kullanacak. Tarihi Elhamra Sahnesi'nin yanı sıra İzBBŞT, İsmet İnönü Sahnesi'ni de kullanmaya devam edecek.

İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Elhamra Sahnesi'nin açılmasıyla daha geniş kesimlere ulaşacak olmalarının kendilerini sevindirdiğini belirterek Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti. Erten, "Değerli Tunç Soyer Başkanın kararlı tutumu sonucunda, çok yakında ikinci bir sahneye kavuşuyoruz. Bu sezon içinde, artık Elhamra'da, İzmir Opera ve Balesi'nin 40 yıl boyunca ışık saçtığı o muhteşem tarihi binada da temsil vermeye başlayacağız. Biliyorsunuz, geçen sezon istisnasız bütün temsillerimizi kapalı gişe oynadık. Bu durum elbette bizim gururumuzu okşadı ama tiyatroseverlerde de 'Bilet bulamıyoruz' şeklinde bazı yakınmalara yol açtı. Elhamra Sahnesi'nde yapacağımız temsillerimizle daha geniş kesimlere ulaşma ihtimali, bizi sevindiriyor" dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

415 kişilik Elhamra Sahnesi'nin Şehir Tiyatroları'nın temsillerine uygun hale gelmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor. Tarihi sahne 1912 yılında İzmir Milli Kütüphanesi'ne gelir sağlamak amacıyla kurulmuş, sinema olarak uzun yıllar hizmet verdikten sonra Devlet Opera ve Balesi tarafından kullanılmaya başlamıştı. Elhamra ayrıca, İzBBŞT'nin ilk açıldığı günlerde de Tiyatro'ya ev sahipliği yapmıştı.