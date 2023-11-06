İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Mahallede Dayanışma Var" Projesi 11 Kasım'da Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “Mahallede Dayanışma Var” projesi bu yıl 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. 18-30 yaş arası üniversiteli ya da mezun genç gönüllüler ile dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukları buluşturacak proje Nisan sonuna kadar devam edecek. Gönüllü olmak isteyen gençler www.gencizmir.com üzerinden başvuru yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Mahallede Dayanışma Var" projesi bu yıl 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. 18-30 yaş arası üniversiteli ya da mezun genç gönüllüler ile dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukları buluşturacak proje Nisan sonuna kadar devam edecek. Gönüllü olmak isteyen gençler www.gencizmir.com üzerinden başvuru yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent yaşamında fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda başlatılan "Mahallede Dayanışma Var" projesi bu yıl 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. 18-30 yaş arası üniversiteli ya da mezun genç gönüllüler, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklarla buluşarak Nisan sonuna kadar her Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında birlikte etkinlik yapacak. Gönüllü olmak isteyen gençler, www.gencizmir.com üzerinden başvuru yapabilecek.

HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE

Gönüllü gençler buz pistinden, Körfez turuna, Doğal Yaşam Parkı ziyaretinden mahalle etkinliklerine kadar pek çok alanda dezavantajlı çocuklarla bir arada olacak. Gönüllüler, 7-14 yaş arası çocukların derslerine de destek olacak. Çocuklara yönelik atölye ve eğlenceli etkinlikler planlayacak, çocuklarla sosyal-kültürel, sportif faaliyetlere katılacak ve rehberlik yapacak. Proje süresince ailelere ve çocuklara uzman psikologlar ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından akran zorbalığı ve benzeri çocuk gelişimi eğitimleri verilecek.

"MAHALLEDE DAYANIŞMA VAR PROJESİ"

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mahallede Dayanışma Var" projesiyle 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ya da mezunu gençler, ilköğretim 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileriyle buluşturularak paylaşma ve dayanışmayı deneyimlemeleri hedefleniyor. Aynı zamanda çocukların Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, barışçı, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, çevreye duyarlı, farklı görüş ve inançlara saygılı, ayrımcılıktan uzak bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Çalışma her yıl Kasım ve Nisan ayları arasında cumartesi günleri yapılıyor. Proje gönüllüleri önceden ev ziyaretleri ile belirlenen ailelerin evlerine konuk oluyor, uzman ekipler tarafından belirlenen etkinlikler çocuklarla birlikte uygulanıyor.