İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Armağan… Başkan Soyer Kültür 68 Kütüphanesi'ni Hizmete Açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla kente yeni bir kütüphane daha kazandırdı. 68 kuşağının gençlere tanıtılmasını da sağlayacak Kültür 68 Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Başkan Soyer, “68 kuşağı bu ülkenin geleceği için çok bedeller ödedi. Şimdi biz birbirimize eklemlenerek geleceğe devam ediyoruz. Hiçbirimiz yalnız olmayacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Bizi gömmeye çalıştılar tohum olduğumuzu unuttular” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla kente yeni bir kütüphane daha kazandırdı. 68 kuşağının gençlere tanıtılmasını da sağlayacak Kültür 68 Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Başkan Soyer, "68 kuşağı bu ülkenin geleceği için çok bedeller ödedi. Şimdi biz birbirimize eklemlenerek geleceğe devam ediyoruz. Hiçbirimiz yalnız olmayacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Bizi gömmeye çalıştılar tohum olduğumuzu unuttular" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kapsamında kente kazandırılan Kültür 68 Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "öğrencilerin ders çalışmak ve kitap okumak için ihtiyaç duydukları ideal mekanlar yaratma" hedefi doğrultusunda hizmete giren kütüphane aynı zamanda Kültür 68 Derneği iş birliği ile 68 kuşağını genç nesillere tanıtılmasında da rol oynayacak.

"68'LİLER KENDİNİ FEDA ETTİ"

Konak Center içinde yer alan kütüphanenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 68'lilerin kendini feda eden bir kuşak olduğunu belirterek, "Bu kadim kültürün evlatları 1920'lerde yine kendilerini feda ederek, vakfederek üzerinde yaşadığımız ve vatan diye tarif ettiğimiz bu toprakları bize bıraktılar. 68'ler belki de insanlığın biriktirdiği en büyük erdemlerin, değerlerin süzülerek bu topraklara aktarılmak istendiği bir zaman dilimiydi. ve her birinin aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"BİTMEK BİLMEYEN ZİNCİRİN HALKALARI GİBİYİZ"

68 kuşağının deneyimlerinden çıkarılacak dersler olduğunu aktaran Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü o değerler, erdemler o kadar zor ayakta tutulabiliyor ki… Çünkü öylesine yoğun bir çürümeyle baş başayız ki… Çürüyor. Bütün o erdemler, değerler çürüyor. Sadece paranın, menfaatin ön plana çıktığı, o büyük değerlerin, erdemlerin hiçbirinin kıymetinin kalmadığı çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ama ışık tutan, yol gösteren işte o erdemleri savunan, onlar için hayatlarını feda etmeyi göze almış insanların yaşadıkları deneyimler var. Başka nereden ders alacağız, ilham alacağız? Başka nereden öğreneceğiz o mücadele, direnme gücünü? 68 kültürü diye bir şey var. Kültür 68 Kütüphanesi diliyorum ki gelecek kuşakların yaşayacağı, nefes alacağı, öğreneceği, öğreteceği, o biriken bilgiyi gelecek kuşaklara aktaracağı bir köprü olsun. O köprüye çok ihtiyaç var. Asla kaybolup gitmemesi gereken çok büyük fedakarlıklar var. Çok büyük bedeller var ödenmiş ve ödenecek. Onu koruma, ona sahip çıkma, onu yaşatma arzusundayız. 78'liler de bunu yaptı. Orada da çok ağır bedeller ödendi. O da benim kuşağım. Sizden bir sonra gelen kuşak. Ama hala bizim 68'lilerden öğrenecek çok şeyimiz var. Sonra 2013'lüler geliyor, Gezi Kuşağı geliyor. Onlar da o kadim kültürün topraklarından beslenerek o direniş ve o değerler, erdemler uğruna mücadele etme duygusunu taşıdılar. Bitmek bilmeyen bir zincirin halkaları gibiyiz, birbirimize eklemlenerek geleceğe devam ediyoruz. Korksunlar bizden. Öyle kolay kolay pabuç bırakacak değiliz. Hiçbirimiz yalnız olmayacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Bizi gömmeye çalıştılar tohum olduğumuzu unuttular."

"BU KÜTÜPHANE BAŞKANIMIZIN VE VİZYONUNUN ÜRÜNÜ"

Kültür 68 Derneği Başkanı Oktay Kaynak ise, "Bu kütüphane İzmir'in 10 yıllık geleceğini dizayn eden, kuran ve kurmakta olan bir vizyonunun, başkanımızın ürünüdür. Öyle isabetli bir proje olduğunu somutlaşınca daha iyi anladık. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mutlu olduk. Bir ülke insanlığın biriktirdiği bilgiyi potansiyel zekalarıyla birleştirirse o ülke geleceği inşa eder. Geleceği inşa edenleri inşa edemezseniz, geleceği inşa edemezsiniz" diye konuştu.

Törenin sonunda Başkan Soyer Kültür 68 Derneği Başkanı Oktay Kaynak'a günün anısına zeytin fidanı hediye etti. Dernek Başkanı Kaynak da Ekim 2023'de yaşamını yitiren 68 kuşağının temsilcilerinden, Cumhuriyet Kitapları yazarı Bilim Tarihçisi Osman Bahadır tarafından Başkan Soyer'e iletilmek üzere kendisine verilen "Türkiye'de Sekülerleşme" adlı kitabı Başkan Soyer'e teslim etti.

68'LİLER KÜTÜPHANESİ'NDE 6 BİN KİTAP VAR

Kültür 68 Kütüphanesi, olabildiğince çok öğrenciye ulaşmak ve bu alandaki hizmetleri yaygınlaştırmak hedefi doğrultusunda yaya erişimi ve ulaşım kolaylığı nedeniyle Konak'ta kuruldu. Yaklaşık 90 metrekare alana sahip kütüphane aynı anda 40 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip. 68'liler Kütüphanesi, 68 kuşağını genç nesillere anlatmayı amaçlıyor. Bunun için 68 kuşağına ilişkin çeşitli kitaplara kütüphanede özel bir yer verildi. Kütüphanede söyleşi, panel, sergi, film gösterimleri de yapılacak.

KÜTÜPHANE SAYISI ARTIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi son 4,5 yılda İzmirlilerin kitaplara, hızlı ve kolay erişim sağlamak adına önemli çalışmalar yürüttü. Öncelikle dijital bir kütüphane olan Şato Kütüphanesi İzmirlilerin hizmetine sunuldu. "Her Mahalleye, Bir Kütüphane" adıyla bir bağış kampanyası başlatıldı. İzmir genelinde açılan kitap bağış noktalarına vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi ve kampanyaya 30 binden fazla kitap bağışı yapıldı. Bu kitapların İzmirlilere ulaştırılması için 50 mahalle kütüphanesi inşa edildi. İZELMAN A.Ş. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Mustafa Necati Bey Kültür Merkezi, Konak Metro İstasyonu ve Seferihisar Hıdırlık Mahallesi'nde dört afet Kitap Kafe İzmirlilerin hizmetine sunuldu.