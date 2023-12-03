İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde İzmir'in ilk Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kuruluyor. 3 bin metrekare alanda, haftanın yedi günü 24 saat çalışacak merkez bu alanda çok önemli bir açığı kapatmış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde İzmir'in ilk Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kuruluyor. 3 bin metrekare alanda, haftanın yedi günü 24 saat çalışacak merkez bu alanda çok önemli bir açığı kapatmış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi engelliler ve aileleri için büyük sorun oluşturan bir konuda daha adım attı. İzmir'deki ilk Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin kuruluş izni alındı ve hazırlıklara başlandı. Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde, engelli ve engelsiz bireyler ile ailelerine hizmet verecek Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisindeki 3 bin metrekare alana sahip merkez haftanın yedi günü 24 saat çalışacak. 3 ameliyathanesi, 10 diş tedavi ünitesi ve yatakları ile engelli bireylerin tedavilerinin yapılacağı merkezin çalışmaları son aşamaya geldi. Merkezde genel anestezi altında engelsiz bireylerin de diş tedavileri yapılabilecek.