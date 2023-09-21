İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim Yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü eğitim yardımları giderek ağırlaşan ekonomik kriz ortamında velilere de esnafa da nefes aldırıyor. Bu yıl İzmir Şehir Kartı üzerinden ailelere ulaştırılan desteklerle hem çocuklar sevindi hem de kepenk indirme noktasına gelen esnaf bir nebze de olsa rahatladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü eğitim yardımları giderek ağırlaşan ekonomik kriz ortamında velilere de esnafa da nefes aldırıyor. Bu yıl İzmir Şehir Kartı üzerinden ailelere ulaştırılan desteklerle hem çocuklar sevindi hem de kepenk indirme noktasına gelen esnaf bir nebze de olsa rahatladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı öğrenci destekleri 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde de sürüyor. Bu yıl İzmir Şehir Kartı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak toplam 50 milyon TL tutarındaki kırtasiye malzemesi, beslenme çantası, bot ve mont desteğiyle velilerin bütçesine katkı sağlanırken, İzmir esnafına da destek olunuyor. 20 bin öğrenciye 500'er TL olmak üzere toplam 10 milyon liralık kırtasiye malzemesi desteği İzmir Şehir Kart'a yüklendi. Kırtasiye alışverişini yapan aileler mutlu, esnaf da memnun.

20 BİN ÇOCUĞA 10 MİLYON LİRALIK KIRTASİYE DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürü Volkan Sert, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda ilk ve ortaokul öğrencilerimize sağlamış olduğumuz desteklerimiz kapsamında kırtasiye malzemesi yardımımıza her yıl olduğu gibi devam ediyoruz. Bunu Eylül ayı içinde tanıtımı yapılan İzmir Şehir Kart aracılığıyla yapıyoruz. Tam olarak 20 bin çocuğumuza 500'er TL olmak üzere 10 milyonluk bir destek sağladık" dedi.

"PROJEDEN HEM ESNAFIMIZ HEM YURTTAŞLARIMIZ MEMNUN"

Projenin iki ayaklı olduğunu vurgulayan Volkan Sert, "Aynı zamanda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Ticaret Odası'yla yapmış olduğumuz protokoller kapsamında İzmirli esnafımıza da can suyu sağlamış oluyoruz. Anlaşmalı kırtasiyelerimiz bize başvuru yapıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından incelemeleri sağlanıyor ve sistemimize dahil ediliyor. Yürütmekte olduğumuz projeden hem esnafımız hem yurttaşlarımız memnun. Çünkü ekonomik koşullar gittikçe zorlaşıyor" diye konuştu.

İzmir Şehir Kart'ın geniş bir kapsamı olduğunu da belirten Volkan Sert, "Bundan sonraki aşamada da kırtasiyeci esnafımızın dışında bot ve mont desteklerimizi bu kart üzerinden sağlayacağız. Böylece hem tekstil hem ayakkabıcı esnafımıza destek sağlamaya devam edeceğiz. Kırtasiye desteğimiz 10 milyon lira oldu, bot ve montta 20 milyonluk bir destek sağlamayı hedefliyoruz. Gıda desteklerimiz için 20 milyonluk bir ödeme yapacağız. Toplamda desteklerimiz 50 milyon TL'yi bulacak. Esnafımızı kalkındırmak için çok güzel bir proje" dedi.

"ESNAF HALK FAYDALANIYOR ÇOCUKLAR SEVİNİYOR"

Uygulamanın çok güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten esnaf Hatice Kahraman, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği kart çok iyi oluyor. Çocuklar seviniyor. Ekonomi sıkışık, halk her şeyi alamıyor. Ama bu kartla eksiklerini tamamlıyorlar. Velisi çocuğuna 5 yerine 2 defter almak zorunda kalıyordu ve 2 defteri 4 derste kullanıyordu. Ama bu şekilde tüm defterlerini alıyor. Bizim için de iyi oluyor. Şu an küçük esnaf ölmüş durumda. Yavaş yavaş dükkanlar kapanıyor. Büyükşehir Belediyemiz büyük destekte bulundu, teşekkür ediyoruz. Esnaf da halk da faydalanıyor, ihtiyacı olan çocuklar da seviniyor. Çok güzel bir şey" dedi.

"VATANDAŞLAR SİSTEMDEN MEMNUN"

İzmir Şehir Kartı sisteminin güvenli bir şekilde işlediğini aktaran esnaf İsa Türe, önceki dönemlerde de projede yer aldığını belirtti. Türe, "Uygulamanın önceden 40-45 bin liralık katkısı olmuştu. Şu an 17-18 binlerdeyiz ancak bu daha çıkar. Gelenler, hepsini harcayalım demiyor. Zaten ihtiyacı olan insanlar ihtiyacı kadarını alıyor. Daha sonra tekrar geliyor. Sağ olsun Başkanımız Tunç Soyer iyi bir şey düşündü. Bu kartlara yiyecek, giyim yardımı da yatıyor. Bize de kırtasiye düşüyor. Anlaşmalı tüm kırtasiyelerde bu kartlar geçiyor. Geliş fiyatına defter satıyorum. Piyasaya ve vatandaşlara katkımız olsun. Biz de jest yapıyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BOYNU BÜKÜK KALMIYOR"

İki çocuğunun projeden faydalandığını ifade eden bir veli şöyle söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yardımın faydasını çok görüyorum. Çocuklarımın eksiklerini tamamlıyorum. Kitap, defter çok pahalı oldu, kalemlerin fiyatları uçtu. Kırtasiye de okulumuza, evimize yakın. Alışverişimizi yapıyoruz. İzmir Şehir Kartı Allah'tan varmış diyebilirim. Eğer bu kart olmasaydı her yerden kesmek zorundaydık. Eşim zaten rahatsız, çalışamıyor. Yardımların faydası çok fazla. Çocuklarım arkadaşlarının yanında eksik kalmıyor, öğretmenlerinin yanında mahcup olmuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. 4 yıldır çocuklarımın eğitiminde faydaları var."

"ARKAMIZDA O GÜCÜ VE DESTEĞİ HİSSEDİYORUZ"

Bir diğer ögrenci annesi "Kırtasiye ihtiyacını gidererek kaban alma fırsatı oldu. Okul kıyafetlerini alamıyordum. Eşitledik, dengeledik. İyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Bu uygulama güven hissettiriyor. Arkamızda durulduğunu biliyoruz. O gücü ve desteği hissediyoruz. İyi ki var. Bir açığımı daha kapatabiliyorum" diye konuştu.

2019'DAN İTİBAREN NELER YAPILDI?

Eğitim destekleri kapsamında 2019'dan bugüne 90 bin ilk ve ortaokul öğrencisine 12 milyon 780 bin TL kırtasiye desteği sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 20 bin ilk ve ortaokul öğrencisine toplam 10 milyon TL tutarında kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Ailelerin İzmir Şehir Kartına 500 TL olarak yüklenen bakiyelerle İzmir'in kırtasiyeci esnafından alışveriş yapılıyor.

GIDA CÜZDANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı beslenme çantası desteği de bu yıl İzmir Şehir Kartı aracılığıyla "gıda cüzdanı" olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl beslenme çantaları boş şekilde okula gitmek zorunda kalan 62 bin 745 ilkokul ve ortaokul öğrencisine kuru üzüm, kavrulmuş fındık ve yaş meyve desteği vermişti. Bu yıl ise sosyal yardım alan ailelerin "İzmir Şehir Kartına" beslenme çantası desteği nakit olarak yükleniyor. Aileler bu sayede anlaşmalı bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecek. İlk etapta 20 bin öğrencinin beslenme çantasına 1000 TL'lik destek sağlanacak.

AYAKKABI VE TEKSTİL ESNAFINA KATKI SAĞLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 20 bin öğrenciye bin TL'lik bot ve mont desteği de sağlıyor. Bunun için de bütçeden 20 milyon lira kaynak ayrıldı. Bu destek de İzmir Şehir Kartı üzerinden yapılıyor ve ayakkabı ve tekstil esnafına katkı sağlanıyor. Büyükşehir, 2019'dan bu yana 30 ilçede 104 binin üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisine 25 milyon liranın üzerinde bot ve mont desteği sağlamıştı.

TOPLAM 50 MİLYON TL

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında, 10 milyon TL kırtasiye, 20 milyon TL bot ve mont, 20 milyon TL beslenme çantası olmak üzere toplamda ihtiyaç sahibi ailelerin İzmir Şehir Kartına 50 milyon TL yüklenecek. Nakit çekimine kapalı olan kartlar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı, aynı zamanda projeye dahil olan esnafın dükkanında geçerli. İlk etapta 200'den fazla kırtasiye esnafı, 500'e yakın bakkal ve küçük ölçekli market olmak üzere 700'ün üzerinde esnaf kazanç sağlayacak. Bu şekilde hem İzmir'in parası İzmir'in esnafına dönüyor hem de 40 bin öğrencinin eğitimine katkı sağlanmış oluyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER UNUTULMUYOR

Beslenme çantası ve kırtasiye desteğinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından beri sürdürdüğü özel gereksinimli öğrencilere sıcak yemek desteğini bu yıl da sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, kamuya ait 29 özel okulda eğitim gören ortalama 2 bin 500 öğrenci için sıcak yemek ulaştırılacak.