İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Cemevlerine Erzak Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı öncesinde kentteki cemevlerine erzak desteği verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'deki 8 cemevine iftar için 2 bin 100 kişilik yemeklik malzeme dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı öncesinde için kentteki cemevlerine erzak desteği verdi. Gültepe, Çiğli Evka 2, Güzelbahçe, Harmandalı, Küçük Çiğli, Limontepe, Menemen Asarlık ve Uzundere'deki 8 cemevine iftar için 2 bin 100 kişilik yemeklik malzemeulaştırıldı.

"LOKMAMIZI PAYLAŞMAK İSTEDİK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın "Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmir'deki her bir yurttaşımızı merkezimize alarak var gücümüzle çalışıyoruz. Muharrem ayı manevi olarak yoğun duyguların yaşandığı bir ay. Bir nebze de olsa yurttaşlarımıza katkı sunabilmek, çorbamızı, lokmamızı paylaşmak istedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her daim yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü ekiplerine ait araçlarla ulaştırılan kolilerde kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, barbunya, kırmızı mercimek, pirinç, bulgur, arpa şehriye, erişte ve makarna bulunuyor.