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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 0-5 yaş arası çocuk sahibi ailelere ücretsiz ulaşım

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak Çocuk İzmirim Kart ile 0-5 yaş arası çocuk sahibi olanlara ayda 10 kez ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Bu destekten bugüne kadar 24 bin aile faydalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere ayda 10 kez ücretsiz ulaşım olanağı sağlayan Çocuk İzmirim Kart'tan yararlananların sayısı 24 bini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşlara Başkan Tunç Soyer'in "sosyal belediyecilik" vizyonu doğrultusunda gıda paketinden günlük sıcak yemeğe, hijyen paketinden ücretsiz ulaşıma kadar pek çok konuda destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda sürdürülen Çocuk İzmirim Kart desteği ile 0-5 yaş arasında çocuğu olan, sosyal destek başvurusu olumlu sonuçlanmış ailelere, ayda 10 kez ücretsiz biniş hakkının tanımlandığı kişiye özel kartlar veriliyor. Uygulamadan yararlanma hakkı elde eden yurttaşlar, İzmirim Kart basım noktalarına giderek ücretsiz ulaşım kartlarını teslim alıp kullanabiliyor. 2019 yılından bugüne kadar 24 bin aile Çocuk İzmirim Kart'tan faydalandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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