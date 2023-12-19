İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ukrayna'nın Çernivtsi kenti arasında "kardeş kent" anlaşması imzalandı. Rusya- Ukrayna savaşı sırasında imzalanan ilk anlaşma olma özelliği taşıyan İzmir kardeş kent protokolünün imza töreninde konuşan Başkan Soyer, "Savaş döneminde bu anlaşmanın yapılıyor olması çok gurur verici ama bu aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. O nedenle bu andan itibaren sorumluluğumuz iki şehirle sınırlı değil. En iyisini, en güzelini yapacağımızı biliyorum. Birlikte çok güzel işler başaracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ukrayna'nın Çernivtsi kenti arasında "kardeş kent" anlaşması imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi'nde düzenlenen törenle atılan imzalar Rusya- Ukrayna savaşı sırasında imzalanan ilk anlaşma olma özelliği de taşıyor. İzmir- Çernivtsi kardeş kent imza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Onur Eryüce, Çernivtsi Belediye Başkanı Roman Klichuk, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Çernivtsi Kent Konseyi Sosyo-Ekonomik Kalkınma ve Stratejik Planlama Departmanı Direktörü Serhii Bostan, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek katıldı. İmza töreninin ardından Başkan Tunç Soyer ve Ukrayna heyeti Nefes Restoran'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

SAVAŞ DÖNEMİNDE BU ANLAŞMANIN YAPILIYOR OLMASI ÇOK GURUR VERİCİ

Barışın ve refahın büyüyeceği bir geleceği birlikte kuracaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün yaşanan bu siyasal iklimin ruhlarımızı karartmasına izin vermeyeceğiz. Büyük umutlarımız ve büyük heyecanlarımız var. Birlikteliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Eğitimde, ticarette, sporda birçok alanda iş birliği yapabiliriz. İlk olmak çok gurur verici. Savaş döneminde bu anlaşmanın yapılıyor olması çok gurur verici ama bu aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Biz çok iyi ve başarılı olmazsak diğerlerinin böyle bir anlaşma yapma olasılığını da yok etmiş oluruz. O nedenle bu andan itibaren sorumluluğumuz iki şehirle sınırlı değil. Anlaşma yapma potansiyeli taşıyan tüm şehirler için biz bunu yapmak zorundayız. Burada gülen yüzleri gördüğüm için umudum çok büyük. En iyisini en güzelini yapacağımızı biliyorum. Birlikte çok güzel işler başaracağız" dedi.

BU ZOR ZAMANLARDA BU İMZA ÇOK ÖNEMLİ

Çernivtsi Belediye Başkanı Roman Klichuk ise, "Misafirliğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için bir gurur. İnanıyorum ki Ukrayna ve Türkiye iki arkadaş gibi bugünden sonra da ilişkilerini daha da sağlam ve güçlü tutarak ilişkilerini geliştirecek. Türkiye ve Çernivtsi arasında uzun süren tarihi bir ilişki var. Bu yüzden tarih olarak bu iki şehir arkadaş. Kardeş şehir için çok teşekkür ederiz. Bu zor zamanlarda bu imza çok önemli. İnanıyorum ki bu dostluk gelecekte de güçlenecek. Şehrimize hem eğitim hem de ekonomi konusunda daha da faydalı olacak" şeklinde konuştu.

BUGÜNKÜ ANLAŞMA DİĞER ŞEHİRLERE DE ÖRNEK OLSUN

Bugün İzmir'de tarihi anlara şahitlik ettiklerini ifade eden Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Savaş sırasında imzalanan ilk sözleşme. İnanıyoruz ki bugünkü anlaşma diğer şehirlere de örnek olur. Bunun için bu süreçte yaptığımız bu imza başlangıç olur. Kent açısından çok önemli olacak. Bizler büyükelçilik olarak da çok destek vereceğiz. Kenti yeniden inşa etmek İzmir için de örnek. Sadece iş değil kültür ve eğitim alanında da diğer şehirler için örnek olacağız. İki şehirde Osmanlı'dan kalan çok kültür var" şeklinde konuştu.