İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkpınar Aktarma Merkezi'ni Yeni Görünümüne Kavuşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Âtıl Alanları Kente Kazandırma’ projesi kapsamında, her gün binlerce yurttaşın kullandığı Halkapınar Aktarma Merkezi’ni yeni bir görünüme kavuşturdu. 25 milyon liralık projeyle 16 bin metrekarelik alanda tematik bahçeler, güneş enerjili gölgelikler, bekleme alanları ve karbon tutucu bitkilerle kaplı yeşil duraklar oluşturuldu, engelli dostu düzenlemeler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Atıl Alanları Kente Kazandırma' projesi kapsamında, her gün binlerce yurttaşın kullandığı Halkapınar Aktarma Merkezi'ni yeni bir görünüme kavuşturdu. 25 milyon liralık projeyle 16 bin metrekarelik alanda tematik bahçeler, güneş enerjili gölgelikler, bekleme alanları ve karbon tutucu bitkilerle kaplı yeşil duraklar oluşturuldu, engelli dostu düzenlemeler yapıldı.

İzmir'de toplu ulaşımın en yoğun noktası Halkapınar Aktarma Merkezi, doğayla uyumlu sürdürülebilir bir tasarıma kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, her gün binlerce kişinin kullandığı Halkapınar Aktarma Merkezi'nde bekleme alanları, tematik bahçeleri, gölgelikli yürüyüş alanları, yeşil duraklar ve engelli dostu düzenlemeler yapıldı.

16 bin metrekarelik alanda uygulanan proje, Metro-İZBAN çıkışı, viyadük altları, metro-tramvay arasındaki yaya kaldırımları ve otobüs aktarma alanlarını içeriyor. Yaya yolu ve bekleme alanlarının çevresinde yeşil koridorlar oluşturuldu. Metro ve İZBAN çıkışlarında bekleme, dinlenme alanları, tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan tematik bahçe peyzajları yapıldı. Tramvaya giden yaya yolu genişletildi ve gölgelik yapıldı. Yönlendirme, aydınlatma elemanları ile yaya ulaşımının güvenliği ve konforu artırıldı.

KARBONU AZALTACAK YEŞİL DURAKLAR

Yeşil alan düzenlemelerinde hava kirliliğini azaltmak amacıyla az bakım gerektiren, karbon tutuculuğu yüksek bitki türleri kullanıldı. Otobüs durakları ve otobüs aktarma merkezi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi' doğrultusunda sürdürülebilir, doğa esaslı çözümlerle düzenlendi. İklim krizine karşı kenti dirençli hale getirmek için otobüs duraklarında 'Yeşil Durak' uygulaması yapıldı. Durakların arkasına yeşil cepler yapıldı ve bu ceplere ağaçlar dikilerek gölge alanlar oluşturuldu. Otobüs aktarma merkezi, yeşil alanları, dinlenme ve bekleme alanları ile kentlinin yaşam kalitesini yükseltecek şekilde düzenlendi.

Halkapınar Aktarma Merkezi'nin kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olduğunu söyleyen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürü Mustafa Kapı, şu bilgileri verdi:

"Başkanımız Tunç Soyer'in şehrimizin atıl bölgelerindeki alanları sürdürülebilir tasarımla yeniden kente kazandırma hedefi doğrultusunda burada 25 milyon TL yatırım yaparak bu merkezimizi yeniledik. Yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alandan söz ediyoruz. Yenilenen haliyle bu alanda tematik bitkiler, gölgelikler, yürüme alanları gibi pek çok alanlar var. Tüm bu çalışmalar engelli dostu olarak planlandı. Proje kapsamında yeşil duraklar oluşturduk. Bu duraklar, karbon tutuculuğu yüksek bitki örtüsüyle kaplandı. Aynı zamanda az bakım gerektiren bitkilerden oluşuyor. Çok güneş alan bölgelere güneşlik yaptık ve o güneşliklerin üzerine güneş panelleri yerleştirdik. 7 bin metrekarelik zeminin asfaltını yeniledik ve kumlamalı granit parke taş döşedik."

'Atıl Alanları Kente Kazandırma' projesini İzmir genelinde yaygınlaşmaya devam edeceğini söyleyen Kapı, "Projeyi pilot bölge olarak seçtiğimiz Halkapınar Aktarma Merkezi'nin ardından kentin diğer bölgelerindeki atıl alanlarda da uygulayacağız. Böylelikle bu alanların kent yaşamının bir parçası haline gelmesi sağlanarak yeşil altyapı çalışmalarının devamlılığı sağlanacak" dedi.