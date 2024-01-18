İzmir Büyükşehir Belediyesi Fevzipaşa Bulvarı'nı Yeniledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı'nı düzenleme çalışmalarının yanı sıra şehrin merkezindeki en önemli arterler arasında bulunan Fevzipaşa Bulvarı'nı baştan sona yeniledi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda büyük dönüşüm projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, birinci etap çalışmalarıyla çarşının asırlık altyapısını yeniledi. Esnafın yüzünü güldüren çalışmaların yanında bölgeye ulaşımı sağlayan yollar da elden geçiriliyor. Şehir merkezindeki en önemli arterler arasında bulunan Fevzipaşa Bulvarı bu kapsamda baştan sona yeniledi. Konak Altgeçidi'nden itibaren Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve devamındaki Fevzipaşa Bulvarı'nın Cumhuriyet Bulvarı ile Basmane Garı kavşağı arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik güzergah İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlandı. Güzergah üzerinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 8 sinyalize yaya geçidinde ve yol üzerinde çizgi çalışması yaptı. Kademe kademe yürütülen çalışmalar hızla tamamlanarak Fevzipaşa Bulvarı yepyeni bir çehreye büründü.