İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dezavantajlı Mahallelerde Çocuklar İçin Sinema Deneyimi Sunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin dezavantajlı mahallelerde oluşturduğu Bizİzmir Dayanışma Noktaları, çocuklar için sinema salonuna dönüştü. Gezici 12D sinema aracıyla çocuklar, kendilerini filmin içinde hissederek hem eğleniyor hem de unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal adaletsizlikle mücadelesindeki kararlılığı kapsamında kentin dezavantajlı mahallelerinde kurulan Bizİzmir Dayanışma Noktaları, çocuklara yönelik fark yaratan hizmetler sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde kentin 11 farklı noktasındaki Bizİzmir Dayanışma Noktaları'nda gezici sahne ile düzenlenen masal anlatımı, pantomim ve sihirbaz gösterilerinin ardından çocuklar, şimdi de 12D sinema deneyimi yaşıyor. İzleyenlerin ekranda gördüğü hareketleri filmin içindeymiş gibi hissetmesini sağlayan teknoloji ile çocuklar; yapay doğa gezisi yapıyor, çikolata adasını ziyaret ediyor ve safariye çıkıyor. Etkinlikler kapsamında gezici sinema aracının ilk adresi, Konak'taki Mehmet Akif Mahallesi'nde yer alan Ulubatlı Dayanışma Noktası oldu. Heyecan içinde sıranın kendisine gelmesini bekleyen çocuklar, filmleri şaşkınlık ve heyecanla takip etti.

"BİZ VARIZ, YANINIZDAYIZ"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Başkan Tunç Soyer'in "İzmir'deki hiçbir çocuk diğerinden eksik kalmayıncaya kadar durmadan çalışacağız" sözünden hareketle yola çıktıklarını belirterek, "Bizİzmir Dayanışma Noktaları ilk oluşturulduğunda, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızla dayanışma halinde olmak için sıcak yemek dağıtımı yapmaya başladık. Daha sonra bu noktalara, sağladığımız desteklerden yararlanmak isteyenlerin başvuracağı bir konum niteliği kazandırdık. Pisko-sosyal desteğin yanı sıra, farklı konularda bilinçlendirme eğitimleri, ağız ve diş ön bakımı ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler gibi pek çok projeyi hayata geçirerek kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz. Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonunu yansıtmak ve kentin her kesimine 'Biz varız, yanınızdayız' demek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ETKİNLİK PROGRAMI:

Gezici 12D Sinema Aracı'ndaki gösterimler, iki hafta boyunca devam edecek. 15.30-17.00 saatleri arasında yapılacak etkinliklerin programı ise şöyle:

12 Aralık Salı Ferahlı Dayanışma Noktası

13 Aralık Çarşamba Güney Dayanışma Noktası

14 Aralık Perşembe Ballıkuyu Dayanışma Noktası

15 Aralık Cuma Göksu Dayanışma Noktası

18 Aralık Pazartesi Süvari Dayanışma Noktası

19 Aralık Salı 1. Kadriye Dayanışma Noktası

20 Aralık Çarşamba Limontepe Dayanışma Noktası

21 Aralık Perşembe Harmandalı Dayanışma Noktası

22 Aralık Cuma Nafiz Gürman Dayanışma Noktası

25 Aralık Pazartesi Alpaslan Dayanışma Noktası

DAYANIŞMA NOKTALARINDA 4 MİLYONA YAKIN SICAK YEMEK DESTEĞİ VERİLDİ

2019'dan bugüne Bizİzmir Dayanışma Noktalarında ihtiyaç sahibi yurttaşlara 3 milyon 871 bin 500 kişilik sıcak yemek ulaştırıldı. Bin 550 kişiye ebeveyn tutumu, gıda güvenliği ve hijyen, ev kazaları ve ilk yardım eğitimi verildi. 920 yurttaş, ağız ve diş ön bakımı hizmetinden yararlandı. Etkinliklerde 3 binden fazla çocuk hem eğlendi hem öğrendi. Kıyafet, gıda paketi ve bebek bezi gibi ihtiyaçlar karşılandı.