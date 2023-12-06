İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, LEN Kadınlar Challenger Kupası'nı kazanan şampiyon sutopu kadın takımıyla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, LEN Kadınlar Challenger Kupası'nı kazanan şampiyon sutopu kadın takımının oyuncularıyla bir araya geldi. Şampiyonluk kupasını kaptan Kübra Kuş'tan teslim alan Başkan Tunç Soyer, "Sizden hep daha fazlasını bekleyeceğiz. Dünya şampiyonluğu istiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan ve şampiyonluk kupasıyla dönen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sutopu kadın takımını ağırladı. LEN Kadınlar Challenger Kupası'nı kazanan takım şampiyonluk kupasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e takdim etti.

Egemenlik Evi'ndeki toplantı salonunda düzenlenen ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Egeli de yer aldı.

RÜYA GERÇEK OLDU

Tarihi başarı elde eden ekibi tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Büyük gurur duyduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk. Türkiye tarihinde ilk. Siz ne hissediyorsunuz? Çok acayip bir şey olmalı" dedi. Ekip olarak duygu dolu anlar yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Egeli de, "Büyük bir rüyaydı ama başardık" cevabını verdi.

" DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM"

Şampiyon ekip için ortaya yeni bir hedef koyan Başkan Soyer, "Kulüp Başkanımız Hüseyin Egeli sutopu sporuna gönül vermiş bir isim. Büyük bir tutkuyla çalıştılar. Bana da bu güzel hikayenin bir parçası olmak nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum. İzmir Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir gurur. Bize bunu yaşattığınız için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Sizler tabii ki çok gururlusunuz ama bizleri de çok gururlandırdınız. Haberi aldığımızda çok sevindik. Bu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde yer alacak bir başarı. Ama hiçbir başarı cezasız kalmaz evlatlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizden daha büyüğünü, daha fazlasını bekleyeceğiz. Dünya şampiyonluğu istiyorum" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR MEYVESİNİ VERDİ

Başkan Soyer'in kentte sporu geliştirmek amacıyla öncülük ettiği yatırımlara dikkat çeken Kulüp Yöneticisi Ersan Odaman da, "5 sene önce planladığımız bir başarı esasında. Çok güzel bir başarı oldu. O günden bugüne yaptığımız havuz yatırımıyla da doğru orantılı. Bir havuzumuz oldu sayenizde. Onunla birlikte de bu başarılar geldi" diye konuştu.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ise "Buna bir başlangıç diyelim. İlk Avrupa kupası ama son olmayacak. Farkındalık da çok yüksek. Herkes büyük bir başarı olduğunu biliyor. Takımın yaş ortalaması 18. Biz sportif altyapıyı iyileştirdikçe daha nice başarılar gelecek" diye konuştu.

BU KUPANIN İLK SAHİBİ BİZİZ

Mutluluk ve gurur duyduklarını aktaran takım kaptanı Kübra Kuş da, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye adına ilk defa böyle bir başarıya sahip olduk. Bu bizi ekstra mutlu ediyor. Bu kupa ilk defa düzenlendi. İlk sahibinin de bizim olmamız daha çok mutlu etti" dedi.

Şampiyon ekip ziyarete yönetici, antrenör ve sporcu kadrosuyla katılım sağladı. Buluşmada yöneticiler Ersan Odaman, K. Boğaç Alpugan, antrenörler Evangelos Pateros, Soykan Üstünkar, sporcular Kübra Kuş, İremnaz Karataş, Gülen Selin Yüksel, Hanzade Dabbağ, Zeynep Hepkorucu, Hamiyet Süzmeçelik, Zeynep Vısha, Ceren Bulut, Eylül Arıcı, Zeynep Simay Erdem, Yağmur Şimşek, Selina Çolak, Dilara Aydınlık, Dilara Buralı, Duru Kaleağası yer aldı.