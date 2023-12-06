İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u makamında ağırladı. Fransa ile İzmir arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Başkan Tunç Soyer, son 4 yıldır ulaşım ve altyapı başta olmak üzere işbirliklerinin arttığını söyledi. Büyükelçi Dumont ise "Her zaman İzmir ile çalışmaya hazırız" dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Egemenlik Evi'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya, Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Margarida Bobenrieth, Büyükelçilik Siyasi Danışmanı Kilian Vivien, Fransız Kalkınma Ajansı temsilcisi Marine Karcher, Fransa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Temsilcisi Laure Joya, Fransa'nın İzmir Fahri Konsolosu Bernard Arkas ve Zeliha Toprak yer aldı.

SOYER: "MUHAKKAK BAŞARMAMIZ GEREKİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile özellikle son 4 yıldır ulaşım ve altyapı başta olmak üzere işbirliklerinin arttığını söyledi. Bu tarz birlikteliklerin artmasını temenni eden Başkan Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi muhalif bir belediye ve merkezi hükümet tarafından hak ettiği şekilde desteklenmiyor. Bu yüzden kendi ayaklarımız üzerinde durmayı muhakkak başarmamız gerekiyor" dedi.

DUMONT: "100 MİLYONLUK EUROLUK BİR BÜTÇE AYIRDIK"

Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükelçi Isabelle Dumont, "Gerçekleştirdiğiniz projeler ve alternatif finansman kaynakları yaratılmasındaki rolünüz için kutluyorum. Her zaman İzmir ile çalışmaya hazırız. Gelecekte ulaşım, su ve atık yönetimi, temiz enerji sektörlerindeki projelerin finansmanına dair 100 milyonluk euroluk bir bütçe ayırdık" diye konuştu. Dumont, eğitim alanında da işbirliği yapabileceklerini söyleyerek "Fransız Kültür Merkezi'yle işbirliği yapılabilir, dil öğretim kurslarını desteklemeye hazırız" dedi.