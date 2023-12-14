İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Birliği Federasyonu Genel Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Egemenlik Evi'ndeki toplantı salonunda konuk heyeti ağırlayan Başkan Tunç Soyer, "Sivil toplum kuruluşlarına tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ihtiyaç var. Sadece siz kutuplaştırma, ayrıştırma yapmıyorsunuz. STK'lar toplumun istikbalinin sigortası. Varlığınız çok kıymetli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ve beraberindeki 60 kişilik heyeti ağırladı. Erzurum ile İzmir arasında tarihsel bir bağın kader ortaklığının olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Erzurum ile İzmir arasındaki tarihsel gönül bağı yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir bağ. Türkiye'de siyaset o kadar çirkinleşti ve soğuklaştı ki bu durum bizi böldü, ayrıştırdı. Bu öyle bir zehir ki toplum yarı yarıya eksildi bunu giderecek olan STK'lar, dernekler, hemşeri kuruluşları yani panzehir sizlersiniz. Bu federasyon çatısı altında da farklı görüşlerde insanlar var ama bu çatının altında herkes kucaklaşıyor. Bu memleketin istikbali için STK'lara, hemşeri derneklerine tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ihtiyaç var. Sadece siz kutuplaştırma, ayrıştırma yapmıyorsunuz. Bunu yaşatmak bir borç. Bu toplumun istikbalinin sigortası. Sivil toplum kuruluşları ve bizim yerel yönetimler olarak daha fazla beraber çalışmamız lazım. Varlığınız çok kıymetli" dedi.

"BAĞLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Erzurum ile İzmir'in geçmişindeki izinin tesadüf olmadığını belirten Başkan Soyer, "Şu anda bizim burada bulunmamız da tesadüf değil. Bunun kıymetini bilmek ve geleceği bunun üzerine inşa etmek zorundayız. Biz bağlarımıza sahip çıkacağız. Dünyanın en verimli topraklarında, dünyanın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bu coğrafyada ayrışmadan, birleşerek, refah içerisinde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"GÖNÜL DOSTLUĞUNU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Yönetime geleli 2 yıl olduğunu ifade eden Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ise, "Bu süre içerisinde siz bizi hep kollamanız, kucaklaşmanız bizim için son derece önemliydi. Biz bu süreçte sizi ziyaret etmek istedik. Biz çok büyük bir STK'yız. Yaklaşık 120 kişilik yönetim kurulumuz var. Biz burada güçlüyüz ve hiç olmadığı kadar dayanışma içerisindeyiz. Size özellikle kalabalık gelmek istedik. Erzurum ile İzmir arasında bu köprüyü kurup gönül dostluğunuzu oluşturmak ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bizler her zaman bütünleştiriciyiz, ayrıştırıcı değiliz. 9 Mart 2024'te Halkapınar Spor Kompleksi'nde Erzurum'un kurtuluşunu dev organizasyon ile kutlayacağız. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız" şeklinde konuştu.