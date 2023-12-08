Belediye İş Sendikası'nın İzmir şubelerinde örgütlü işçiler, Atatürk'ün Nutuk kitabından alıntı yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek verdi. Başkan Soyer, işçilerle canlı bağlantı aracılığıyla konuşarak daha ilerlemeleri gerektiğini ve yalnız olmadıklarını belirtti.

Belediye İş Sendikası'nın İzmir şubelerinde örgütlü işçiler, 9 Eylül'ün 100'üncü yılı kutlamalarında Atatürk'ün Nutuk kitabından alıntı yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek verdi. Ankara'da bulunan Başkan Soyer, işçilerle canlı bağlantı aracılığıyla konuştu. Soyer, "Daha gidecek yolumuz var. Bizi mahkum etmeye çalışanlar görsün ki yalnız değiliz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamalarındaki konuşmasından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturmaya, bir tepki de Belediye İş Sendikası'nın İzmir şubelerinden geldi. Egemenlik Evi önünde toplanan binlerce işçi, "Hak, hukuk, adalet", "Tunç Başkan nerede biz oradayız", "İzmir Tunç'tur, Tunç kalacak", "Dik dur eğilme bu millet seninle", "Aşkla İzmir Tunç'la İzmir" sloganları attı. Ankara'da olan ve uçağı rötar yaptığı için buluşmaya katılamayan Başkan Soyer, canlı bağlantı ile işçilere seslendi.

"Ç OK DAHA GÜZELİNİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Gösterdiğiniz yoldaşlık ve kardeşlik için teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Hepinizin başımın üstünde yeri var. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Hep beraber yürüyeceğiz ve çok daha iyisini, çok daha güzelini birlikte başaracağız kardeşlerim. Bizi mahkum etmeye çalışanlar görsün ki yalnız değiliz. Görsünler ki çığ gibi büyüyoruz. Görsünler ki birbirimizle omuz omuza olmaya devam ettikçe asla yenemeyecekler. Asla mahkum edemeyecekler, yok edemeyecekler. Kardeşlerim sağ olun var olun. Orada olmayı çok arzu etmiştim. Gösterdiğiniz kardeşliği hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.

"BU SUÇU BİZ DE SEVE SEVE İŞLEMEYE HAZIRIZ"

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay da yaptığı açıklamada Soyer'in yanında olduklarını belirtti. Nutuk'tan rahatsız olanlara inat Atatürk'ün düşünceleri ve laik Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını vurgulayan Atalay, "Bizler; demokrasiye, Atatürk'e, O'nun devrimlerine ve laik Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız. Biz emekçiler, tüm tehlike ve tehditlere karşı Mustafa Kemal Atatürk'ü, laik Cumhuriyetimizi ve onun devrimlerini savunmak ve korumak için buradayız. Eğer Atatürk'ü, değerlerini, laik Cumhuriyeti savunmak suçsa, bu suçu biz de seve seve işlemeye hazırız" diye konuştu.

Atalay, "Atatürk sözlerinin bile bugün soruşturma konusu edilebiliyorsa, o suçu biz emekçiler de işliyoruz" dedikten sonra Başkan Soyer'e soruşturma açılmasına neden olan satırları işçilerle birlikte seslendirdi.