İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Altıntaş Mahallesi'nde Kaynaşma Kahvaltısına Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Altıntaş Mahallesi sakinlerinin düzenlediği kaynaşma kahvaltısına katıldı. Mahallelilerle sohbet eden Başkan Soyer, "Güler yüzünüzü korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Altıntaş Mahallesi sakinlerinin her yıl düzenlediği kaynaşma kahvaltısının konuğu oldu. Konak Altıntaş Mahallesi'ndeki Dr. M. Kemal Gürol Parkı'nda düzenlenen kahvaltıya Başkan Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile katıldı. İmece usulüyle hazırlanan kahvaltıda Başkan Soyer, mahalle sakinleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Mahallede yaşayan yurttaşlar arasındaki dayanışmadan çok etkilendiğini söyleyen Başkan Soyer, "Burayı görünce içim açıldı. O kadar mutlu oldum ki. Burada küçücük parkta siz bambaşka bir şey yapmışsınız. Çocuklarımız, büyüklerimiz bir araya gelmişsiniz. Birlikte dayanışma içinde güler yüzle, sağlıkla bir aradasınız. Çok kıymetli. Herkes sonunda bir lokmayı boğazından geçiriyor ama bunu birlikte yapmak, dertleri sevinçleri paylaşmak çok kıymetli. Hepinizi tebrik ediyorum. Siz böyle güler yüzle bir araya geldikçe, biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar sizlerin yanında olacağız. Gücümüz yettiğince sağlığınızı, güler yüzünüzü korumak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZI BİR DÖNEM DAHA BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"

Altıntaş Mahallesi Muhtarı Selda Arslan ise katılımlarından dolayı Başkan Soyer'e teşekkür ederek, "Bütün mahallem adına çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Yürütülen altyapı çalışmalarını biliyoruz. Eskiden kokudan pencerelerimizi açamıyorduk. O kokuyu kaldırdı başkanımız, emek verdi. Şimdi işin makyajı kaldı. Biz Tunç Başkanımızı bir dönem daha başkan olarak görmek istiyoruz" dedi.