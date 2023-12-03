İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri'nin açılışını yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EÇEV tarafından düzenlenen 9. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri'nin açılışını yaptı. Bu yıl 'cesaret' temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Başkan Soyer, 'Bugün cesaret en çok eksikliğini hissettiğimiz bir şey. Cesaretiniz arttıkça özgürleşirsiniz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EÇEV tarafından düzenlenen 9. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri'nin açılışını yaptı. Bu yıl "cesaret" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Başkan Soyer, "Bugün cesaret en çok eksikliğini hissettiğimiz bir şey. Cesaretiniz arttıkça özgürleşirsiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri'ne katıldı. Bu yıl "cesaret" temasıyla düzenlenen etkinlik, Özel İzmir SEV Okulları ev sahipliğinde yapıldı.

İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri'nin açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Cesaret sözcüğünü görünce benim aklımda bir zincir canlanır. Empatiyle başlayan özgürlükle son bulan bir zincirdir bu. Empati yapmaya başlarsanız vicdanınız canlanmaya başlar. Vicdanınız canlandıkça merak etmeye başlarsınız. Merak ettikçe öğrenmeye, okumaya başlarsınız. Okudukça, öğrendikçe cesaretiniz artar ve mümkün olduğunu görmeye başlarsınız. Cesaretiniz arttıkça özgürleşirsiniz. Bugün cesareti konuşacaksınız. Çok eksikliğini hissettiğimiz bir şey. Umarım ki onu canlandırmak mümkün olur. Çocukların ve gençlerin edebiyatla buluşmasıyla zenginleşeceklerini biliyorum. Buraya emek veren herkesi kutluyorum. Umuyorum ki tüm bu katkılar çocuklarımız ve genlerimiz için deniz feneri olur" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR ELİNİ BİZDEN HİÇ ÇEKMEDİ"

EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Ünsal ise, "İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri'yle çocuklarda okuma hevesi yaratmak, hayatları boyunca iyi bir okur olma alışkanlığı kazandırmak ve gençlerimizi edebiyatın kocaman dünyasıyla tanıştırmak istedik. Bir diğer amacımız ise çocuklarımızın rehberi olan öğretmenlerimize de yeni yollar ve yeni fikirler sunmaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yolculukta bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu yıl da elini, desteğiniz bizden çekmedi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından EÇEV Başkanı Ünsal, Başkan Soyer'e katkılarından dolayı plaket verdi.