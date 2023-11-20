İzmir Bornova Stk Yerleşkesi'nde Ara Tatil Keyfi

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi, ara tatil döneminde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde her alanda Bornovalıları desteklediklerini belirtti.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nin çocuk tiyatro kursiyerleri, Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi Yıldız Kenter Sahnesi'nde "Karlar Ülkesi" adlı oyunu sergileyerek miniklere eğlenceli saatler yaşattı. Etkinlik kapsamında, Çiçek, Şeker ve Turunç'un Piknik Macerası kukla oyunu da yoğun ilgi gördü ve çocukların beğenisini kazandı.

Hemşirelik Eğitim Derneği işbirliğiyle düzenlenen başka bir etkinlikte ise çocuklar ve ebeveynler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyesi"nde keyifli vakit geçirirken, ebeveynler "Sağlıklı Besleniyoruz" söyleşisine katıldılar. Tatildeki minikler düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi, hem öğrendi.

"HER ALANDA BORNOVALILARIN YANINDAYIZ"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2021 yılında hizmete açtıkları STK Yerleşkesi'nde 400'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yaptıklarına dikkat çekti. Başkan İduğ, "STK'lar ile işbirliği içinde kültürden sanata, spordan eğitime kadar her alanda Bornovalıların yanındayız" dedi.