İzmir Bir Sitede Büyük Yangın... Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: "Şimdiye Kadar Yaralı ve Can Kaybı Bilgisi Yok"

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki dört bloktan ve sekiz kattan oluşan sitenin bir bloğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Bir televizyon kanalı yayınına bağlanarak yangınla ilgili son durumu aktaran Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi yok" dedi.