İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi İnşaatında İşçiler İş Bıraktı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, 3 aylık birikmiş ücretlerinin ödenmediğini gerekçesiyle iş bıraktı.

Temeli 10 yıl önce atılan ve daha önce çok kez açılış töreni yapılan, işçilerin ödenmeyen ücretleri, ulaşım ve malzeme sorunlarıyla gündeme gelen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır ücretlerinin ödenmediğini belirterek eylem yapmaya başladı.

İş bırakan işçiler, şantiyeden sorumlu ana firma olan Türkerler Holding'e bağlı taşeron firma Bael İnşaat önünde bir araya gelerek 'Yönetim istifa' sloganları attı. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İyi-Sen) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis engellemesine rağmen işçilerin eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi. Sendikanın X (Twitter) hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"İzmir Şehir Hastanesi Şantiyesinde ana firma Türkerler Holding taşeron Bael İnşaat bünyesinde çalışan inşaat işçi arkadaşlarımızın üç aylık birikmiş ücretleri verilmiyor. Verilmeyen ücretler için iş bırakan arkadaşlarımız polisin engellemesine rağmen şirket yetkililerinin bulunduğu ofislerin önünde eylemlerine devam ediyorlar. Sendika temsilcilerimizin de bulunduğu şantiyede işçi arkadaşlarımızın haklarını alması için gereken tüm adımları sendikamız atacaktır"