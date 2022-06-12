İzmir Aşkına Müzikali - Haberler

İzmir Aşkına Müzikali, Bornovalılar ile buluşacak. Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyun 15 Haziran 2022 tarihinde saat 20: 30'da Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyicinin karşısına çıkacak.

İlk olarak Mayıs ayında seyirci ile buluşan İzmir Aşkına Müzikali, çocukların eğitimi ve sağlığı için bir araya gelen faklı meslek dallarından İzmirlilerin oluşturduğu gurup tarafından sahneleniyor. Senaryosunu Filiz Güleç'in kaleme aldığı müzikalin sunuculuğunu Murat Can Canbay yaparken, Şefliğini Süleyman Alasulu, Sanat Yönetmenliğini ise Levent Yılmayan üstleniyor. Oyuncuları, dansçıları, müzisyenleri ve sahne arkası ekibiyle 80 kişilik büyük bir kadroya sahip olan müzikalde İzmir'i anlatan ve içinde İzmir geçen 12 unutulmaz şarkı yer alacak.

Sanatın her alanında Bornova Belediyesi olarak var olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İzmir'e gönül vermiş bir çok farklı meslekten kişinin biraraya gelerek büyük emeklerle ortaya koyduğu bu müzikali halkımız ile buluşturmak istedik. Tüm Bornovalıları ücretsiz olarak gerçekleşecek bu oyunu izlemeye davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel