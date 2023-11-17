İzmir Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda Tatil Yoğunluğu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, okullardaki bir haftalık tatil süresince öğrenciler ve ailelerinin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, okullardaki bir haftalık tatil süresince öğrenciler ve ailelerinin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Buz Sporları Salonu, her ara tatil dönemindeki gibi yine İzmirli genç ve miniklerin akınına uğradı. Buzda kaymayı öğrenen ve eğlenceli zaman geçiren öğrencilerin yanı sıra aileler de memnun.

AŞIK VEYSEL BUZ SPORLARI SALONU YILDA 100 BİN VATANDAŞI AĞIRLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, "Biz yılda yaklaşık 100 bin vatandaşımızı ağırlıyoruz. Ama bu rakam kış tatillerinde haftalık olarak çok artıyor. Yurttaşlarımız bir kahve fiyatına buz pistinde spor yapabiliyor. Tunç Başkanımızın öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm spor tesislerimizden daha fazla vatandaşın faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun da karşılığını alıyoruz. Vatandaşlarımız burada eğitim alabiliyorlar, ücretli-ücretsiz kurslarımız var. Engellilere yönelik, kadınlara yönelik çalışmalarımız var. Vatandaşlarımız mutlaka kendilerine uygun bir seans bulabiliyorlar. Halk seanslarımız genelde dolu geçiyor" dedi.

Orhunbilge, " İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 41 branşta faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biriyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü son 4 buçuk yılda hem madalya hem kupa anlamında en iyi dönemini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ BURAYA 'KÜÇÜK ULUDAĞ' DİYORUZ"

2011 yılından beri antrenör olarak görev yapan Neşe Olcay Hünerli, "Biz genelde 'Küçük Uludağ' diyoruz buraya. Ulaşması kolay ama pahalı değil. Belediye işletmesi olduğu için fiyat öğrencilere oldukça uygun. Öğrenciler tarafından çok seviliyoruz. Eğlenceli bir yer olduğu için aileleriyle birlikte de gelebiliyorlar. Biraz lunapark havası var. Ama eğitici ve öğretici. Hatta bir gelen bir daha gelmek istiyor. Hedeflerimiz buradan başlayarak en yukarıya doğru çıkmak. Avrupa ve dünya şampiyonaları, olimpiyatlarda İzmir'den sporcuların bizi temsil etmesini istiyoruz" dedi.

TESİSTEN YARALANAN ÖĞRENCİLER VE AİLELER MEMNUN

İnci Buldak: "Burada zaman iyi geçiyor, gayet eğlenceli. En sevdiğim yer burası. Mutlu hissediyorum. Buraya gelmeden önce heyecanlanıyorum, gelince de mutlu oluyorum."

Cemre Semercioğlu: "Buraya geçen yıldan beri geliyorum. Eğleniyorum, çok güzel. Soğuk oluyor ama çok güzel ve eğlenceli. Buzda kaymak çok iyi hissettiriyor. Ben çok eğleniyorum. Bugün bir arkadaşım da geldi, o da çok eğleniyor."

Sporcu Gökçe Türkan: "Nasıl başlayabilirim diye soranlar oluyor. Bulunduğunuz ilin belediyelerine yönelebilirsiniz diye örnek veriyorum. O gücü ve tutkuyu içlerinde görebiliyorlarsa başlamamaları için bir sebep yoktur. Tunç Başkana katkılarından ve bize bu pisti sağlamasından dolayı teşekkür ediyorum."

Çocuklarıyla birlikte pistten yararlanan Goşa Yıldız: "Biz tatilde her gün buraya geliyoruz. Okul döneminde hafta sonları geliyoruz. Antrenörler harika, ben de bol bol gelmeye çalışıyorum ve biraz öğrendim. Mutluyuz, harika bir tesis ve şanslıyız diyebiliriz. Bu tesisi herkese tavsiye ederim."

Maya Yıldız: "Burada mutluluk hissediyorum, çok eğlenceli. 7 yaşından itibaren kurslara başlamıştım. Arkadaşlarıma buz pateni çok iyi, siz de başlamalısınız diyorum."

Rüzgar Durak: "Burası çok eğlenceli bir yer. Diğer arkadaşlarıma da gelmelerini tavsiye ediyorum. Hocalarımız çok iyi. İzleyerek de yapabiliyorsunuz. Düşe kalka öğrenmek gayet güzel. Sosyalleşmek için de burası iyi."

Ela Aksözek: "Eskiden beridir buraya geliyorum. Hocalarımızı çok seviyorum, iyi anlaşıyoruz. Buraya geldiğimde mutlu oluyorum. Ben arkadaşlarıma söylüyorum zaten, ben giderken gelebilirsiniz diyorum. Vakit olduğunda onlar da geliyor."

KURSLARDAN 5 YAŞ ÜSTÜ HERKES FAYDALANABİLİYOR

Buz Sporları Salonu'ndaki kurslara 5 yaş ve üzeri herkes katılabiliyor. Buz patenine yeni başlayan ve kayabilir seviyede olmayan yurttaşların kursa başlamadan önce en az bir özel ders alması gerekiyor. Kursiyerler, 10.00-10.45 ile 11.00-11.45 saatlerinde yapılan, yaşa göre belirlenen gruplara kayıt yaptırabiliyor.

HALK SEANSLARI HEM HAFTA İÇİ HEM HAFTA SONU

Halk seansı faaliyetleri, tüm vatandaşların buz sporlarını tanımasını, kentte buz sporlarının gelişmesini hedefliyor. Halk seansları ile buz pistinde 45 dakika buz pateni yapma fırsatı yakalanıyor. Halk seansı hizmetinden faydalanmak için Buz Sporları Danışma Birimi'ne kimlik bilgileri ile başvurmak gerekiyor.

Üniversite öğrencileri, hafta içi Çarşamba günü 13.00-13.45 saatlerindeki halk seansına ücretsiz girme hakkına sahip. Hafta içi ilk seans 13.0-13.45 ile 14.00-14.45 ve son seans 15.00-15.45 saatleri arasında yapılıyor. Hafta sonu halk seansları da 13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45 ve 16.00-16.45 saatleri arasında yapılıyor. Perşembe ek olarak 16.00-16.45 seansı bulunuyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Gündüz gidemiyorum" diyenler için Akşam Halk Seansı yapıyor. Vatandaşlar her hafta cuma günleri 19.00-19.45, 20.00-20.45 ile 21.00-21.45 saatleri arasında buz pateni yapma fırsatı yakalıyor.

ÖĞRENCİLERE, KADINLARA, ENGELLİLERE ÜCRETSİZ SEANSLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi; buz sporlarını kentte sevdirmek, tanıtmak amacıyla öğrencilere yönelik ücretsiz buz pateni etkinlikleri de yapıyor. Buz Sporunu Tanıtma Projesi kapsamında okullardan gelen talepler doğrultusunda hafta içi 12.00-12.45 ve 13.00-13.45 saatlerinde öğrencilere ücretsiz halk seansı hizmeti veriliyor. İzmir ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları, resmi yazı ile başvurup randevu alabiliyor.

Engelli vatandaşlar da, belediye tarafından sağlanan tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanma hakkına sahip. Hafta içi Perşembe günleri 11.00-11.45 saatleri arasında antrenörler eşliğinde hizmet veriliyor.

Haydi Kadınlar Projesi kapsamındaki seanslar ise her salı 20.00-20.45 saatleri arasında yapılıyor.