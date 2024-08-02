Üye Girişi
Haberler

İzmir Aliağa'da TÜPRAŞ Ormanı'nda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ili Aliağa ilçesi TÜPRAŞ Ormanı'nda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ile müdahale devam ediyor.

(İZMİR) – İzmir ili Aliağa ilçesi TÜPRAŞ Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir ili Aliağa ilçesi TÜPRAŞ Ormanı'nda yangın çıktı.

Saat 17.06'da başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 17.16'da ilk müdahaleyi yaptı.

Yangına 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Helikopter Tüpraş Aliağa İzmir Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title