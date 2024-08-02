İzmir Aliağa'da TÜPRAŞ Ormanı'nda Yangın Çıktı

(İZMİR) – İzmir ili Aliağa ilçesi TÜPRAŞ Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir ili Aliağa ilçesi TÜPRAŞ Ormanı'nda yangın çıktı.

Saat 17.06'da başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 17.16'da ilk müdahaleyi yaptı.

Yangına 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.