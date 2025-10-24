Izmir Aliağa'da Gastronomi Merkezi İçin Yıkım Başladı

İzmir'in Aliağa ilçesi Kazım Dirik Mahallesinde yıllardır atıl durumda olan bir yapı, yerine gastronomi merkezi yapılması amacıyla bugün yıkımına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gastronomi merkezi ve sosyal kültürel tesis projesiyle ilgili yapılacak yapının işletme ihalesini 25 yıllığına Aliağa Sanatevi A.Ş. kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, söz konusu parselde "Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik" kapsamında, yörenin geleneksel mutfağına ilişkin üretim ve sunumun yapılacağı bir gastronomi merkezi ile sosyal ve kültürel tesis yapılacak.

Daha önce kazı evi amacıyla yapılan ancak uzun yıllar atıl durumda kalan bina, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile "Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında, yörenin geleneksel mutfağına ilişkin üretim ve sunumun yapılacağı özel bir tesis (gastronomi merkezi) olarak Aliağa'ya kazandırılacak.

Uzun yıllardır kullanılmayan bina, yeni proje için fiziki olarak uygun olmadığından, Aliağa Sanatevi A.Ş. tarafından 24 Ekim 2025 Cuma günü yıkımına başlandı. Yapı, Kültür ve Kültür Varlıkları mevzuatına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. - İZMİR