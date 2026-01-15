Haberler

İzmir Açıklarında Üç Ayrı Düzensiz Göçmen Operasyonu: 42 Göçmen Yakalandı

İzmir sahil açıklarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucu bir göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

(İZMİR) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir açıklarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden edinilen bilgilere göre 14 Ocak'ta saat 12.35'te, Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu KB-89 tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknede bulunan sekiz düzensiz göçmen, beraberlerindeki üç çocukla birlikte yakalandı.

Karaburun açıklarında sürüklenen botta kurtarma

Aynı gün saat 23.45'te ise Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan yardım talebinde bulunuldu. Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-4, KB-118 sevk edildi. Lastik bottaki 23 düzensiz göçmen, beraberlerindeki 16 çocukla birlikte kurtarıldı.

Bir kaçakçılık şüphelisi yakalandı

Aynı gün saat 09.20'de de Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu KB-4507 tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Botta bulunan 11 düzensiz göçmen, beraberlerindeki altı çocukla birlikte yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, şüpheli hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

