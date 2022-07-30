İzmek'li Kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesinde Farkındalık Eğitimi Verildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri tarafından uygulanan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında İZMEK kurs merkezlerinde farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri tarafından uygulanan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinde İZMEK Kurs Merkezi hocaları ve 20 yaş üstü kursiyerlere önleyici tedbir çalışmaları ve farkındalık eğitimi verildi. Narkotik şube yetkilileri tarafından verilen eğitimler; Kadıköy Kurs Merkezi, Ayazma Kurs Merkezi, Tavşantepe Kurs Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Kurs Merkezi, Nebi Güdük Kurs Merkezi ve Belsa Plaza da bulunan kurslarda gerçekleştirildi.

Her geçen gün kullanım oranı artan ve kullanım yaşı giderek düşen uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi İzmit Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarında verilen eğitimlerle sürdürülüyor. Madde bağımlılığının safhaları, erken tanı ve kullanım belirtileri, maddelerin neye benzediği konularında bilgi verilen eğitime ebeveynler katılım sağlıyor.