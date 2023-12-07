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İZMEK Kadınlara Okuma Yazma Kursu Başlattı

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İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.

İZMEK kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.

İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı. İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), 47 kurs merkezi ve 96 branş ile kadınların hem sosyal faaliyetlerini arttırmak hem de meslek edindirmelerini sağlamak amacıyla hizmetlerine devam ediyor.

3180000 NUMARALI TELEFONDAN BİLGİ ALINABİLİR

Bu kapsamda İZMEK, kadınların toplumdaki okuryazarlık seviyesini de arttırmak amacıyla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı. Vatandaşlar İZMEK kursları için 3180000 (4702-4703-4704) telefon numaralarından detaylı bilgi alabilirler.

Kaynak: ANKA / Yerel

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