İZMEK Kadınlara Okuma Yazma Kursu Başlattı
İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.
İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.
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