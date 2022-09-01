Plajlarda atılan izmaritler nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Ayvalık Belediyesi, TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Temsilciliği ve Doğa Dostu Karikatür Grubu'yla birlikte düzenlenen "İzmaritsiz Ayvalık" konulu uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı. 235 katılım arasından ön elemeye kalan 44 eser arasından on iki karikatür, Altınova Kum Adası'nda halk oylamasıyla belirlendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmayla farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Brezilya, Çin Halk Cumhuriyet, Fransa, İran ve Arjantin gibi dünyanın dört bir yanındaki 25 farklı ülkeden 113 karikatür sanatçısının 235 eserle yarışmaya katıldığını belirten Başkan Ergin, çevre kirliliğinin dünyanın bir sorunu olduğunu kaydetti.

"TEMİZLİK İŞÇİSİNİN HALİNİ DÜŞÜNÜN"

İnsanın bulunduğu her yerde çevre kirliliğinin de söz konusu olduğunu belirten Başkan Ergin, önemli olanın insanları bilinçlendirmek ve en aza indirebilmek olduğunu söyledi. İnsan kaynaklı kirliliği en aza indirmek için projelerin yaşama geçirildiğini hatırlatan Başkan Ergin, "Bu iş sezon başında konu olduğu zaman gönülden İzmaritsiz Ayvalık projesine dahil olmak istedik. Sadece plajlar olarak deği, Ayvalık'ın genelini, tescilli yapıların olduğu sokakları ve temizlemek zorunda olan emekçinin halini, taşların arasına kaçan o izmaritleri temizlemeye çalışan temizlikçinin halini düşünün, olacak iş değil çare yok" dedi.

"TEMA İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR ZEVK"

Başkan Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediye olarak nasıl temizleriz? Çünkü sadece çevreye verdiği zarar olarak değil, görsel anlamda da göze hoş gelmiyor. İzmaritsiz Ayvalık dendiği zaman biz de belediye olarak bununla boğuşuyoruz. En azından biz de bu projeye sahip çıkalım. TEMA'yla çalışmak bizim için çok büyük bir zevk. Çok büyük projeler üretiyorlar. Onun için de zaten derdimizdi bu Ayvalık'ı izmaritlerden nasıl kurtarabiliriz. Böyle bir projeye evet dedik. Amacımız burada bir farkındalık yaratmak farklı anlatımlarla karikatürlerle, eğitimlerle insanları bilinçlendirmek ve bunu biraz olsun azaltabilmek çabasıyla bu projeler yapılıyor."

"DENİZİMİZE, KUMUMUZA, ŞEHRİMİZE GÜVENİYORUZ"

Altınova Kum Adası'nın 'Mavi Bayraklı' bir plaj olduğuna vurgu yapan Başkan Ergin, "Göreve geldiğimiz andan itibaren mavi bayrak alanında çok ciddi çalışmalarımız var. Zaten denizimize, kumumuza, şehrimize güveniyoruz. Madem şehrimize güveniyorsak bunu da taçlandırıp mavi bayrak sayısını da sürekli arttıralım. Ama tabii bu mavi bayrak sayısı arttıkça bunu layıkıyla yapmamız gerekir. Daha temiz plajlar ve şehir düşüncesiyle buna önayak olundu. 25 ülkeden 113 katılımcı ve 235 karikatür var çok değerli ve demek ki çok dikkate alınmış proje. Çok teşekkür ediyorum. Maksat da farkındalık yaratarak karikatür diliyle insanlara bunu aşılayabilmek. Farklı anlatabilmek" dedi.

KİRLETENE MÜDAHALE ETMEK GEREKİYOR

Emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten çevreyle ilgili ne yapılsa hakkıdır. Çünkü bir gelin bizi görün çevreyle alakalı o emekçilerin mücadelelerini görün inanın hak vereceksiniz. Belki gördükten sonra da evet ben bunu çöpe atıp kirletmeyeyim düşüncesi olacak. Hele o bayramlarda seyranlarda Ayvalık'ın halini bir düşünün. Üç vardiya çalışıyor bu insanlar. Sadece çöpü kaldırmak izmariti veya mıntıkayı geçtim. Onun için inanın buna halk olarak mücadele etmek lazım. Temizlikle çevreyle halk, toplum olarak mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü tek başına bizim 200 temizlik personeliyle koca Ayvalık'ı temizleme lüksümüz yok. Burada toplumun da bu işe el atması, daha az kirletmesi, kirletene müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum."

TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu Haluk Aysu törende yaptığı konuşmada, projeye geçen yılın Eylül ayında başladıklarını söyledi. Aysu, "İlk işimiz farkındalık yaratmak, plastik kirliliğine dikkat çekmek için Ayvalık merkezde yaptığımız İzmaritsiz Ayvalık projesinin ilk etabıydı. Bunun devamı olarak projeye ayrıca yaz projesi ekledik. Bu da plajlarda izmarit istemiyoruz şeklinde bir kampanyanın başlangıcı oldu. Daha sonra bunu geliştirerek sosyal medya alanlarında yaygınlaştırmak için uluslararası bir karikatür yarışması düzenledik" diye konuştu.

Yarışmayı koordine eden karikatürist Sönmez Yanardağ ise uluslararası boyuta taşınan yarışmaya katılan çok sayıda eser arasından seçim yapmakta zorlandıklarını, ön elemeyi geçen eserlerin seçiminde ise halk jürisinin çok titiz davranarak seçim yaptığını söyledi.