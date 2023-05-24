İzinsiz parklardan bıkan yönetici çareyi afiş asmakta buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde altı otopark olan bir apartmanın yöneticisi izinsiz parklardan bıkınca çareyi afiş asıp araç sürücülerini uyarmakta buldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde altı otopark olan bir apartmanın yöneticisi izinsiz parklardan bıkınca çareyi afiş asıp araç sürücülerini uyarmakta buldu.

Ülke genelinde araç sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, Aydın da bu artıştan nasibini alan iller arasında yer alıyor. Aydın'ın en büyük ilçesi olan merkezdeki Efeler ilçesinde vatandaşlar çoğu zaman araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanırken, özellikle Cuma ve Orta Mahallelerindeki çift taraflı parklar çoğu zaman sokaklarda daralmaya neden olarak trafik akışını zorlaştırıyor. Bu mahallelerdeki iş yerleri olan, yada misafirliğe gelen vatandaşlar araçlarını çoğu zaman kendilerinin ikamet etmediği binaların altında bulunan otoparklara veya bina otopark önlerine park etmek zorunda kalıyorlar. Bu tür parklardan bıkan Cuma Mahalle Orta Mahalle Caddesi üzerindeki bir apartman yöneticisi de apartman girişine astığı afişle sürücüleri uyararak, izinsiz park eden araçların çektirileceği uyarısında bulundu.

"Otopark apartmana aittir"

Apartman yöneticisi tarafından bina girişine asılan ve kendi numarasının yer aldığı afişte, "Otopark apartmana aittir. İçine ve önüne park etmek yasaktır. İzinsiz park eden araçlar çekilir" ifadeleri yer aldı. Kimi vatandaşlar bu durumu normal olarak karşılarken, kimileri de araçlarının önüne telefon numaralarını bıraktıklarını ve arandığında kimseyi mağdur etmeden araçlarını bulundukları yerden kaldırdıklarını belirtti. - AYDIN