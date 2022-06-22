İZGİM keçe atölyesi yurt dışına açıldı

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) keçe atölyesi, yurt dışından da sipariş almaya başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi'nin keçe atölyesi, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeryüzünde bilinen en eski tekstil yüzeyi olan keçe, günümüzde de modern hale getirilerek talep görüyor. Hayvansal liflerden genellikle yünün ısı, nem, basınç altında, sabun, yağ, yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan keçe, İZGİM'de sanata dönüştürülüyor.

İZGİM'deki keçe atölyesinde üretilen ürünlere yurt dışından da talep geliyor. Şapkadan, şala, patikten süs eşyasına kadar çeşitli işlevselliği olan keçeyle yapılan ürünlerde ev patiği ABD'ye, şapka ve şal ise Almanya'ya gönderildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel