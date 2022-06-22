İzdeniz'in Yaz Seferleri Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren dış körfez seferlerine 25 Haziran'da başlıyor. Seferlere ilk kez Güzelbahçe-Foça rotası da dahil oldu.

İzmirlilerin dört gözle beklediği Foça, Mordoğan, Urla deniz seferleri 25 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Yaz boyunca İZDENİZ'in gemileri Karşıyaka-Konak-Mordoğan, Konak-Güzelbahçe-Foça ve Karşıyaka-Konak-Urla güzergahlarında hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sefer yapacak.

Yaz seferlerine ilk defa bu yıl Güzelbahçe-Foça seferi de eklendi. Güzelbahçe'den Foça'ya 1 saat 15 dakikada ulaşılabilecek. Bu hatta sefer sayısının artırılması ve hafta içi günlerde de sefer yapılması, gelen taleplere göre değerlendirilecek. Dış körfez seferleri 4 Eylül'e kadar devam edecek.

KALKIŞ VE VARIŞ SAATLERİ

Konak-Güzelbahçe-Foça gemisi, 08: 00'de Konak'tan, 08: 45'te Güzelbahçe'den kalkıp saat 10: 05'te Foça'ya varacak. Dönüşte Foça'dan 19: 00'da kalkıp, 20: 20'de Güzelbahçe'ye, 21: 05'te Konak'a varacak.

Karşıyaka-Konak-Urla gemisi, 08: 20'de Karşıyaka'dan, 08: 40'ta Konak'tan kalkacak; 09: 50'de Urla'ya varacak. Dönüşte Urla'dan 19: 00'da kalkacak gemi, 20: 10'da Konak'ta ve 20: 30'da Karşıyaka'da olacak.

Karşıyaka-Konak-Mordoğan gemisi ise 08: 10'da Karşıyaka'dan, 08: 30'da Konak'tan kalkıp 10: 10'da Mordoğan'a varacak. Dönüşte, 19: 00'da Mordoğan'dan kalkıp 20: 40'ta Konak'a, 21: 00'de Karşıyaka'ya varacak.

ÜCRET TARİFESİ

Karşıyaka-Konak-Mordoğan ve Güzelbahçe-Foça tek gidiş 45 TL, Konak-Foça tek gidiş 50 TL, Karşıyaka-Konak-Urla ücreti tek gidiş 30 TL olarak belirlendi.

Seferler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak. 7 yaş altı çocuklar, ebeveyni ile olmak kaydıyla seferlerden ücretsiz faydalanabilecek.

ANKA / Yerel