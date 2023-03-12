İzbir Büyükşehir Belediyesi, Depreme Dayanıklı ve Güvenli Yapılar İçin Üç Önemli Düzenlemeyi Hayata Geçirmeye Hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıklı ve güvenli yapıların oluşturulması için üç önemli düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni yapılacak yapılarda sismik izolatör, 5 kat ve üzeri yapılarda en az bir adet bodrum kat yapılması zorunluluğu, inceleme kurulu oluru alınmadan yapı ruhsatı verilmemesi konuları, 13 Mart Pazartesi günü yapılacak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında onaya sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıklı ve güvenli yapıların oluşturulması için üç önemli düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni yapılacak yapılarda sismik izolatör, 5 kat ve üzeri yapılarda en az bir adet bodrum kat yapılması zorunluluğu, inceleme kurulu oluru alınmadan yapı ruhsatı verilmemesi konuları, yarın yapılacak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında onaya sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi dirençli kent İzmir için çalışmalarını sürdürüyor. Depreme dayanıklı yapıların oluşturulması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için yapı denetimi iş ve işlemleriyle ilgili yeni uygulamaları hayatı geçirmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda atılacak adımlarla ilgili önerilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yarın yapılacak toplantısına sunacak.

ÖNCE İLGİLİ KOMİSYONLARDA GÖRÜŞÜLECEK

Başkanlık önergesi olarak Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı gündemine eklenecek üç madde, önce ilgili komisyonlara havale edilecek. Maddelerden ilki, zemin açısından riskli yerlerde yapılan yüksek yapıları kapsıyor. Buna göre gevşek kum, çakıl veya yumuşak- katı kil tabakaları içeren zeminler veya sıvılaşma riski yüksek zeminlerde inşa edilecek 5 kat ve daha yüksek yapılarda en az bir adet bodrum kat yapılması şartı getirilecek.

SİSMİK İZOLATÖR ZORUNLULUĞU

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelecek bir diğer madde ise sismik izolatör kullanımına ilişkin olacak. Yurttaşların deprem öncesi ve sonrası yoğun olarak kullandığı hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları, terminaller, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları, okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler ile müzelerde sismik izolatör kullanılması zorunluluğu getirilecek. Depremde, üst yapıyı zeminden ayırıp binayı sarsıntının şiddetinden koruyarak depremin yıkıcı etkisini hayli azaltan sismik izolatörün, 3 kat ve üzeri olan veya bina yüksekliği 10,5 metreyi geçen ayrık nizam yapılarda da kullanımı istenecek. İhalesi Meclis kararından önce kamu tarafından yapılan veya yaptırılan yapılar, karardan muaf olacak. Bu yapılarda ayrıca bir binanın yol seviyesinden aşağı olan kısmını içeren rijit bodrum kat yapılması zorunluluğu ise aranmayacak.

İNCELEME KURULUNDAN ÖN OLUR ALINACAK

Yüksek yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarının kent bütününde sağlıklı, güvenli şekilde tasarlanmasına yönelik yapılması düşünülen bir diğer düzenlemeye göre de bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi 13'ü aşan (13 kat hariç) yapılar için hazırlanan projelerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri, ilgili meslek odaları ve ilgili ilçe belediyesi temsilcilerinden oluşturulacak inceleme kurulundan ön olur alması şartı getirilecek. İnceleme kurulundan ön olur alınmadan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi verilemeyecek. İnceleme kurulu çalışma usul ve esasları ile yüksek yapılara ilişkin değerlendirme kriterleri ayrıca belirlenecek.