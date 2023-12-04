İZBAN, 950 milyon yolcuya ulaştı

Hat uzunluğu, vagon sayısı ve yolcu sayısı hızla artan İZBAN, pandemi kısıtlamalarına rağmen 13,5 yıllık süreçte 950 milyon yolcuya ulaştı.

Hat uzunluğu, vagon sayısı ve yolcu sayısı hızla artan İzban, geride kalan 13,5 yıllık süreçte, pandeminin iki yıl boyunca getirdiği kısıtlamalara rağmen 950 milyon yolcuya ulaştı.

Aliağa'dan Torbalı'ya kadar 136 kilometrelik hat uzunluğuyla ülkemizin havalimanı bağlantılı en büyük banliyö sistemi olan İzban, toplam yolcu sayısında bir milyara doğru hızla ilerliyor. 30 Ağustos 2010 tarihinde ilk yolcusunu taşıyan İzban, geride kalan 13,5 yıl gibi kısa bir süreçte, etkisi iki yıl süren pandemi kısıtlamalarına rağmen 950 milyon yolcuya ulaştı. İstatistikler, İZBAN'ın Mayıs 2024 tarihinde 1 milyar yolcu barajına ulaşacağını gösteriyor.

13 yıl önce 24 vagon ve 31 istasyon ile Aliağa-Cumaovası arasında yolcu taşımacılığına başlayan İZBAN, kısa sürede hızla büyüdü. Önce Hilal İstasyonu açıldı, hemen ardından Torbalı hattındaki altı istasyon hizmete girdi, son olarak ise Belevi-Selçuk hattında işletmeciliğe geçildi. İZBAN, şu anda 136 kilometrelik hat üzerinde 41 istasyonu ve 239 vagonuyla hizmet veriyor.