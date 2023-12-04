Üye Girişi
Haberler

İZBAN, 950 milyon yolcuya ulaştı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hat uzunluğu, vagon sayısı ve yolcu sayısı hızla artan İZBAN, pandemi kısıtlamalarına rağmen 13,5 yıllık süreçte 950 milyon yolcuya ulaştı.

Hat uzunluğu, vagon sayısı ve yolcu sayısı hızla artan İzban, geride kalan 13,5 yıllık süreçte, pandeminin iki yıl boyunca getirdiği kısıtlamalara rağmen 950 milyon yolcuya ulaştı.

Aliağa'dan Torbalı'ya kadar 136 kilometrelik hat uzunluğuyla ülkemizin havalimanı bağlantılı en büyük banliyö sistemi olan İzban, toplam yolcu sayısında bir milyara doğru hızla ilerliyor. 30 Ağustos 2010 tarihinde ilk yolcusunu taşıyan İzban, geride kalan 13,5 yıl gibi kısa bir süreçte, etkisi iki yıl süren pandemi kısıtlamalarına rağmen 950 milyon yolcuya ulaştı. İstatistikler, İZBAN'ın Mayıs 2024 tarihinde 1 milyar yolcu barajına ulaşacağını gösteriyor.

13 yıl önce 24 vagon ve 31 istasyon ile Aliağa-Cumaovası arasında yolcu taşımacılığına başlayan İZBAN, kısa sürede hızla büyüdü. Önce Hilal İstasyonu açıldı, hemen ardından Torbalı hattındaki altı istasyon hizmete girdi, son olarak ise Belevi-Selçuk hattında işletmeciliğe geçildi. İZBAN, şu anda 136 kilometrelik hat üzerinde 41 istasyonu ve 239 vagonuyla hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

İZBAN Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title