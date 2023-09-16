İyilik yolunda şehit edilmişti, unutulmadı

i Şerif okutuldu.

Yardım faaliyeti için 2020 yılında gönüllü olarak gittiği Suriye'de silahlı saldırı sonucu şehit düşen Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman, şehadetinin 3. yılında özlemle anıldı. Ailesi ve mesai arkadaşları, Kıdıman'ın Düzce'deki kabrine çiçek bırakıp dua etti. Aynı zamanda Kıdıman'ın anısına Suriye'deki çocuklara da lokma dağıtıldı. Türk Kızılay ekiplerince hazırlanan lokmalar, Suriye'deki tüm yetimhanelere ulaştırıldı.

Suriye'nin El-Bab kentindeki Atasay köyünde Mehmet Arif Kıdıman için mevlidi şerif okutulduğunu söyleyen Kızılay personeli Muhammet Sancar, "Suriye El-Bab Atasay köyündeyiz. El-Bab'da 14 Eylül 2020 tarihinde insani yardım faaliyeti yürütürken şehit düşen çalışma arkadaşımız Mehmet Arif Kıdıman'ı sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Bu mazlum coğrafya da, bu mazlum çocuklara yardım ederken bizlere bırakmış olduğu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle şehidimiz Mehmet Arif Kıdıman'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE