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İyi Partili Karakış: 'İzmir 2. Bölgede İkinci Vekili Çıkarmaya Çok Yakınız. Maddi Hataları Tespit Ediyoruz. Çalışmaya Devam'

İyi Partili Karakış: "İzmir 2. Bölgede İkinci Vekili Çıkarmaya Çok Yakınız. Maddi Hataları Tespit Ediyoruz. Çalışmaya Devam"

Yerel Haberler

14 Mayıs seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre İzmir milletvekili seçilen İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış “2. Bölgede YSK verilerine göre 2. vekili çıkarmaya çok yakınız. Şu an tüm ıslak imzalı tutanakları kontrol ederek maddi hataları tespit ediyoruz. Çalışmaya devam” dedi.

KERİM UĞUR

14 Mayıs seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre İzmir milletvekili seçilen İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış "2. Bölgede YSK verilerine göre 2. vekili çıkarmaya çok yakınız. Şu an tüm ıslak imzalı tutanakları kontrol ederek maddi hataları tespit ediyoruz. Çalışmaya devam" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre; İzmir'de CHP 14, AKP 8, İYİ Parti 3, MHP 1 ve Yeşil Sol Parti 2 milletvekili çıkardı. Sonuçların ardından İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Yiğit Karakış, bugün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Karakış, şu açıklamayı yaptı:

"İzmir'de 1. Bölgede sevgili hocam Ümit Özlale milletvekili seçildi. Onun adına çok mutluyuz. 2. Bölgede ise YSK verilerine göre 2. vekili çıkarmaya çok yakınız. Şu an tüm ıslak imzalı tutanakları kontrol ederek maddi hataları tespit ediyoruz. Çalışmaya devam"

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Kaynak: ANKA / Yerel

Milletvekili İYİ Parti 14 Mayıs İzmir Yerel Haberler

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