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İYİ Partili eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı

İYİ Partili eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Eski İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanı Erhan Bilgin, Nihat Kantarcı Caddesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu. Bilgin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Dün Bilgin için Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Erhan Bilgin'in cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak İYİ Parti Çaycuma Yerel Haberler

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