İYİ Partili eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Eski İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanı Erhan Bilgin, Nihat Kantarcı Caddesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu. Bilgin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Dün Bilgin için Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Erhan Bilgin'in cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel