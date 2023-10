İyi Parti Yozgat Milletvekili Kayalar: "Maalesef Çok Büyük Bir Çiftçi Kesimi Önümüzdeki Sene Artık Ekim Yapmak İstemediklerini İfade Ediyor"

SEYFİ ÇELİKKAYA

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarlada söküm yapan çiftçinin sıkıntılarının çok fazla olduğunu, bu sıkıntıların biran önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Kayalar, "Maalesef çok büyük bir çiftçi kesimi önümüzdeki sene artık ekim yapmak istemediklerini ifade ediyorlar. Bu şu demektir; pancar üreticisi eğer ekimden vazgeçerse bunun tekrar geriye dönüşü sekiz seneyi bulur" dedi.

Daha önce hububat çiftçisinin sorunlarını dinleyip, çözümü noktasında gerekeni gereğinin yapılmasına çalıştıklarını hatırlatan İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, şeker pancarı alımlarının başlamasıyla birlikte üreticinin sorunlarını alanda tespit için Yozgat'a geldiğini aktardı. Kendisine iletilen konuları Meclis'te gündeme getirip, çözüm noktasında çalışacaklarını bildiren Kayalar, "Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmede çok sıkıntıları var. Bin 855 lira olarak ilan edilen alım ki bu kota dolduranlara verilecek fiyattır. Aslında normal fiyat bin 750 lira. Dolayısıyla bu bin 750 liralık fiyatın irdelendiği zaman çiftçimiz bundan kesinlikle memnun değil. Çiftçinin beklentisi 2 bin 500 lira civarında idi. Bu da afaki bir beklenti değildir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU ÜRETİMDİR"

"Geçen seneye göre mazot fiyatları, girdi fiyatları, işçi fiyatları, nakliye fiyatları, bunların hepsinde inanılmaz büyük bir artış ortaya çıktı" diyen Kayalar, şunları söyledi:

"Çiftçimiz şu anda bu üretimden dolayı kazancını, hayatiyetini devam ettirmek değil, harcadığı kendi işçilik ücretlerini de bir tarafa bırakarak harcadığı parayı yani maliyetini dahi alma durumunda değil. Maalesef çok büyük bir çiftçi kesimi önümüzdeki sene artık ekim yapmak istemediklerini ifade ediyorlar. Bu şu demektir; pancar üreticisi eğer ekimden vazgeçerse bunun tekrar geriye dönüşü sekiz seneyi bulur çünkü pancar münavebeli bir ekimdir, üç senede bir ekilir. Burada çiftçinin küsmesi önümüzdeki dönemlerdeki pancar üretiminde fevkalade büyük bir düşüklük ortaya getirir. Ülkemizin en önemli sorunu üretimdir. Bu tarımda da üretimdir, sanayide de üretimdir. Türkiye'nin başka bir şansı da yoktur. O zaman biz üreticiyi desteklemek mecburiyetindeyiz. Nakliyecilerimizin hepsi her gün değişen akaryakıt fiyatlarından dolayı gerçekten çok zorda. Traktör fiyatları geçen seneye göre yüzde yüz mertebesinde artmış durumda. Ekipman fiyatları artmış durumda. Parça, değişim, lastik, tamir bunların hepsi artmış durumda. Sigortalar artmış durumda. Çiftçimizin bütün tek geliri verdiği ürünün en azından değerine yakın olarak takdir edilmesi ve alınması. Bu noktada inanılmaz bir hayal kırıklığı var."

"GERÇEK ÜRETİCİ DESTEKLEMEDEN GEREĞİ GİBİ FAYDALANAMIYOR"

Çiftçiye verilen desteklemelerin de yanlış olduğuna vurgu yapan Kayalar, desteklemenin üreten çiftçiye değil, tarla sahibine verildiğini anlattı. Kayalar, "Destekleme fevkalade yanlış bir şekilde şu anda uygulanıyor. Gerçek üretici desteklemeden gereği gibi faydalanamıyor. Toprağını ekmeyenler veya ekmeyip başka bir şekilde yani asıl üreticiye verenler var. Onların aldığı desteklemelerden üretici faydalanmıyor. Bu nedenle de desteklemenin acilen ve acilen yeniden gözden geçirilmesi ve gerçek üreticiyi desteklemelerin yapılması ve gerçek değerlerden, görünür değil 'destekleme yapıyoruz' demek için değil, gerçekten desteklemelerin yapılması gerekir" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ SAHİPSİZ, ÇİFTÇİ MUHATABINI BULAMIYOR"

Yozgat Şeker Fabrikasına Konya'dan 100 bin ton civarında bir pancar aktarımının yapılacağını bildiren Kayalar, "Bu pancar aktarımı da buradaki alımlar noktasında büyük bir sıkıntı yaratmakta. Bu sıkıntıda pancarın gayrinizami koşullar içerisinde depolanması yani şeker oranını düşürmesi ve polaritesini bozması konusunda da çok olumsuz. Onun için özellikle bu konuda da acilen bir tedbir alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Özellikle nakliye konusunda geçen seneyle bu sene arasındaki artış oranının nakliyeciyi hiçbir şekilde nakliye yapmasını sağlayacak durumda bulunmadığını kaydeden Kayalar, Burdur'da örneği olduğu gibi bu nakliye fiyatlarına da acilen bir artış yapılması gerektiğinin altını çizdi, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kampanya dönemi her gün devam ediyor. Sekteye uğrasa da mesela şimdi üç gün alım yapılmayacak deniyor. Üç gün şimdi bu çiftçi ne yapacak? Bu alımların sekteye uğratılmadan devam etmesi için elden gelenin yapılması lazım. Çiftçi sahipsiz, çiftçi muhatabını bulamıyor. Bu konuda nereye başvuracağını şaşırmış durumda. Adeta artık üretim yapmış olmaktan dolayı bir büyük hayal kırıklığı içerisinde. Bu da Türk tarımına, Türk çiftçisine, Türk insanına özellikle Orta Anadolu gibi bu pancar üretimi ve buğday arpa üretiminin yoğun olduğu bu bölgelerde insanların hayatını ve geleceğe bakış açılarını, geleceğe dair ümitlerini fevkalade düşürmüş durumda. Bir an önce ve bir an önce çiftçinin bu sorunlarına el atılması gerekiyor."