Haberler

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Seçime Gidecek Cesaretleri Olmadığını Düşünüyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, ekonomik zorluklar nedeniyle iktidarın seçim kararı almaktan çekindiğini belirtti. Sayan, asgari ücret ve emekli maaşlarının artırılmasının şart olduğunu vurguladı.

(EDİRNE) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçime gidebilmesi için ekonomiyi bir miktar iyileştirmesi lazım. Asgari ücreti biraz artıracak. Emeklinin maaşını biraz artıracak. Kamu çalışanlarına haklarını verecek. Maaş iyileştirmesi yapacak. Bunu yapmadan seçime gidecek cesaretleri olmadığını düşünüyorum" dedi.

İpek Özkal Sayan, bir dizi proglamlara katılmak üzere Edirne'ye geldi. Sayan'ı parti binası önünde İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Şahin ve partililer karşıladı. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Sayan, ekonomin kötü olduğu için iktidarın ara seçim karar almayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Böyle bir dönemde mevcut iktidar seçime gitmek istemez. Çünkü ekonomi gerçekten çok kötü. Hak talep eden memurlar var. Maaşının iyileştirmesini isteyen asgari ücretliler var. Kademeli emeklilik bekleyenler var. Her sınıf kendi hakkını talep ediyor ama ne yazık ki kasada para yok. Çok kötü yönetiyorlar üstüne bir de savaş gelince enflasyon iyice yükseldi. Ekonomi iyice kötüye gitti. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçime gidebilmesi için ekonomiyi bir miktar iyileştirmesi lazım. Asgari ücreti biraz artıracak. Emeklinin maaşını biraz artıracak. Kamu çalışanlarına haklarını verecek. Maaş iyileştirmesi yapacak. Bunu yapmadan seçime gidecek cesaretleri olmadığını düşünüyorum. Ama şu da var; sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesi için elbet bir erken seçime gidecekler ama ne zaman kasalarını biraz doldurmaya çalışacaklar. Bunu körfez ülkelerinden talep ediyorlar ama körfez ülkeleri savaşta çok yıprandı. Hem üsleri hem şehirleri vuruldu. Aynı zamanda paraları Amerikan Borsa'sında battı. Tabi zengin ülkeler. Biraz Türkiye'nin seçim kasasını, sizin, benim, vatandaşların Gayri Safi Milli Hasıla'sının armasıyla bizim cebimeze girecek paranın artmasından bahsetmiyorum. Vergilerin, trafik cezalarının artmasıyla seçim kasalarını doldurma yöntemlerinden bahsediyorum. O yöntmeleri tuttuğu zaman bizim cebimizden biraz daha aldıkları zaman büyük bir ihtimal seçime karar verecek. Bunun da 27 Kasım 2027 olabileceği söyleniyor."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

