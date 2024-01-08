İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: İstanbul ve Ankara için adaylarımızı ocak ayında açıklayacağız

İyi Parti Sözcüsü Zorlu: "İstanbul ve Ankara için temennimiz Ocak ayı içinde bu adaylarımızı açıklama yönünde"

"Manisa ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarımızı bu hafta açıklamış olacağız"

ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstanbul ve Ankara için de temennimiz Ocak ayı içinde bu adaylarımızı açıklama yönünde" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. 31 Mart Mahalli İdareler seçimine yönelik il ve bölge ziyaretlerinin hızla devam ettiğini belirten Zorlu, "Tüm illerimizi kapsayan programlarda başta yerel seçimlerdeki hedeflerimiz, neler yapılabileceği ve ayrıca gündemdeki gelişmelerde burada değerlendirmeye devam ediyor. İlk tur olarak başlattığımız bu ziyaretleri 2-3 Şubat tarihlerine kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle bazı illerde bu tamamlandı. Sıralayacak olursak, Amasya, Çorum, Yalova, Balıkesir, Hakkari, Van, Bingöl, Muş Tunceli, Kırıkkale ve Kırşehir illerimizde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle Muş'taki toplantımızda çok verimli olduğunu ifade etmeliyim. Bölgedeki temaslarımız, katılımlar, oradaki kanaat önderleri ile son derece olumlu geçen bir istişare süreci oldu. Zannediyorum tüm adaylarımızı açıkladıktan sonra saha çalışmaları için hepimiz illerimizde olacağız. Yarın Manisa, perşembe günü de Adana'da olacağız. Büyükşehir belediye başkan adaylarımızın yanı sıra ilçe belediye başkan adaylarımızı da açıklamayı planlıyoruz. 13-14 Ocak tarihleri arasında da Antalya'da milletvekillerimiz, GİK üyelerimiz ve il başkanlarımızın katılımıyla değerlendirme kampı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

CHP lideri Özel'in Anayasa mitingi çağrısı

Zorlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Anayasa mitingi çağrısı sorulan Zorlu, "Sanıyorum iki başlıklı bir çağrıydı. Bir, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma girişimi yapıldı. Biz orada imza vermedik ama böyle bir toplantı gerçekleştirilme durumu olursa Genel Kurul'da yer alacağız. Mitinge gelince de buraya katılmayacağız. Şu an için aldığımız karar bu yönde" dedi.

İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları

Aday belirleme ve ilan etme süreçleri sorulan Zorlu, "Manisa ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarımızı bu hafta açıklamış olacağız. Genel İdare Kurulumuzda, Samsun ve Antalya Büyükşehir Adaylarımızın isminde de bir uzlaşma sağladık. İstanbul ve Ankara için de temennimiz ocak ayı içinde bu adaylarımızı açıklama yönünde" yanıtını verdi.