İYİ Parti, Nusaybin Saldırısına Tepki Olarak Bayrak Dağıttı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İyi Parti Osmaniye İl Teşkilatı, Nusaybin'deki Türk bayrağına yönelik saldırı sonrası esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Nusaybin'de yaşanan ve toplumun büyük kesiminde tepki uyandıran bayrağa saldırı olayının ardından, İYİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtımında konuşan İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç şunları söyledi:

"Şanlı bayrağımıza yapılan bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunu için de şehitler diyarı Osmaniye'de tüm esnafımıza vatandaşlarımıza bayrak dağıtıyoruz. Tabi ki bu bizim asli görevimiz. Bayrağımıza sahip çıkmak bizim asli görevimiz ama en önemlisi bu bayrağı indirenleri, bunları şımartanları, bunkları tepemize çıkartanları ve bunlara bu fırsatı verenleri sorgulamak lazım. Bu bayrak aşağı inene kadar neden bir işlem yapılmadı bunu sorgulamak lazım. Türk halkına bunu soruyoruz. Bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu memleket sahipsiz değildir. Bu ülke sahipsiz değildir. İYİ Parti teşkilatları olarak var gücümüzle sahadayız sahada olacağız ve vatanımızı korumaya devam edeceğiz."