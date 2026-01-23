Haberler

İYİ Parti, Nusaybin Saldırısına Tepki Olarak Bayrak Dağıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Osmaniye İl Teşkilatı, Nusaybin’deki Türk bayrağına yönelik saldırı sonrası esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İyi Parti Osmaniye İl Teşkilatı, Nusaybin'deki Türk bayrağına yönelik saldırı sonrası esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Nusaybin'de yaşanan ve toplumun büyük kesiminde tepki uyandıran bayrağa saldırı olayının ardından, İYİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtımında konuşan İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç şunları söyledi:

"Şanlı bayrağımıza yapılan bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunu için de şehitler diyarı Osmaniye'de tüm esnafımıza vatandaşlarımıza bayrak dağıtıyoruz. Tabi ki bu bizim asli görevimiz. Bayrağımıza sahip çıkmak bizim asli görevimiz ama en önemlisi bu bayrağı indirenleri, bunları şımartanları, bunkları tepemize çıkartanları ve bunlara bu fırsatı verenleri sorgulamak lazım. Bu bayrak aşağı inene kadar neden bir işlem yapılmadı bunu sorgulamak lazım. Türk halkına bunu soruyoruz. Bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu memleket sahipsiz değildir. Bu ülke sahipsiz değildir. İYİ Parti teşkilatları olarak var gücümüzle sahadayız  sahada olacağız ve vatanımızı korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

Apar topar gözaltına alınan Acun'un ortağı için karar
MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı