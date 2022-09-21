İYİ Parti'nin 'savcı yok' iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı

İyi Parti Erzurum İl Başkanlığının yapmak istediği suç duyurusunun 'savcı yok' denilerek kabul edilmediği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suç duyurusu 'savcı yok' denilerek kabul edilmedi iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, "İyi Parti Erzurum İl Başkanlığınca, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkında yapılan suç duyurusunun 'savcı yok' denilerek kabul edilmediği" şeklinde haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, "Erzurum İYİ Parti İl Başkanlığı görevlilerinin, avukatları eşliğinde şikayette bulunmak amacıyla 19/09/2022 tarihinde Erzurum Adliyesi Müracaat Savcılığına geldikleri, şikayete konu iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Bürosunun görev alanına girmesi nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosuna yönlendirme yapıldığı, büroda görevli Cumhuriyet Savcılarının izinli ve raporlu olmaları sebebiyle ilgililerin şikayet dilekçesi için Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönlendirildiği ancak İYİ Parti İl Başkanı ve avukatlarının dilekçelerini alıp adliye binasından ayrıldıkları anlaşılmıştır. -Suç duyurusu 'savcı yok' denilerek kabul edilmedi- iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - ERZURUM