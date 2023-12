İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel: Son 20 yılda uygulanan politikalar toplumsal ilerlemeyi geri döndürüyor

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutladığı açıklamada; "Günümüz iktidarının ve bileşenlerinin benimsediği politikaların olumsuz sonuçları, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında kadının mevcut haklarının dahi eylemli olarak elinden alınması gibi vahim bir sosyolojik iklim yaratmaktadır. Başka bir ifadeyle son 20 yılda uygulanan bu tür politikalar; kadınların şiddetten korunması, eşit haklara erişimi ve genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolundaki çabaları zayıflatmakta ve sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü için olumsuz sonuçlar doğurmakta ve toplumsal ilerlemenin geri dönüşüne neden olmaktadır. Kadınların toplumda eşit ve adil bir şekilde temsil edilmeleri, demokrasimizin ve insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi.

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bugün yaptığı açıklamayla Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutladı. Yüksel'in açıklamaları şöyle:

"Bugün, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89. yıl dönümü. Biz Türk kadınları, bu tarihi adımın toplumsal ve politik anlamda getirdiği ilerlemeyi hatırlıyor, onurlanıyor ve yürekleniyoruz.

"TÜRK KADINI; ÜLKENİN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYAL HAYATINDA ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENMİŞ VE ÜLKENİN GELİŞMESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAMIŞTIR"

1934 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde atılan bu büyük adım, kadın hakları konusunda Türkiye'yi öncü ülkelerden biri yapmış; Türk kadınlarının sosyal, ekonomik ve politik yaşamdaki rolünün yeniden şekillenmesinin başlangıcı olmuş ve dünyada pek çok ülkeye ilham vermiştir. Kadının seçme seçilme hakkını kazanması, o dönem şartlarında dahi Türkiye'nin modernleşme sürecindeki ilerlemesini ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığını simgelemektedir. ve Türk kadını, bu hakkı kullanarak; ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında önemli roller üstlenmiş ve ülkenin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

"SON 20 YILDA UYGULANAN POLİTİKALAR SADECE KADINLAR İÇİN DEĞİL, TOPLUMUN BÜTÜNÜ İÇİN OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURMAKTA"

Bu önemli yıl dönümü kadınların mücadele etmeleri halinde neleri başarabileceklerini bir kez daha anımsamamıza vesiledir. Günümüz iktidarının ve bileşenlerinin benimsediği politikaların olumsuz sonuçları, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında kadının mevcut haklarının dahi eylemli olarak elinden alınması gibi vahim bir sosyolojik iklim yaratmaktadır. Başka bir ifadeyle son 20 yılda uygulanan bu tür politikalar; kadınların şiddetten korunması, eşit haklara erişimi ve genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolundaki çabaları zayıflatmakta ve sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü için olumsuz sonuçlar doğurmakta ve toplumsal ilerlemenin geri dönüşüne neden olmaktadır. Kadınların toplumda eşit ve adil bir şekilde temsil edilmeleri, demokrasimizin ve insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN HER DÜZEYDE TEŞVİK EDİLMESİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İYİ Parti olarak Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89. yıl dönümünde; kadınların toplumdaki yerini güçlendirme ve eşitlikçi bir dünya için verdiğimiz mücadeleyi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ve gür bir sesle tekrar ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri ve Atamızın vizyonu doğrultusunda; kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesinin desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin her düzeyde teşvik edilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. ve Türk kadınının var olma, hak arama mücadelelerinde her daim yanlarında olacağımızı beyan ediyor ve o güzel ve iyi günlere selam gönderiyoruz."